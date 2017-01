Moet de Tour nog gereden worden? Quintana bevestigt deelname aan Giro

© photo news.

Nairo Quintana had het al gezegd, maar heeft het nu nog eens bevestigd. De 26-jarige Colombiaanse renner rijdt dit seizoen én de Ronde van Italië én de Ronde van Frankrijk. Telkens om te winnen. Het is al van 1998 geleden dat een renner de dubbel won - toen zorgde Marco Pantani voor een huzarenstuk. Chris Froome lijkt komende zomer dus gebeiteld te zitten voor een vierde Tourzege.

Quintana won de Giro in 2014. Het voorbije seizoen zette hij alles op de Tour, maar hij eindigde slechts als derde. In 2017 viert de Giro een jubileumeditie: de rittenwedstrijd vindt dan voor de 100ste keer plaats. De Giro wordt van 5 tot en met 28 mei gereden, de Tour staat van 1 tot en met 23 juli op het menu.



"Het is de 100ste editie van de Giro. Dus ik vind dat wel een mooie gelegenheid om weer mee te doen", motiveerde Quintana zijn beslissing. "Mijn grote doel blijft wel de Tour." Om zijn doelen voor te bereiden, koerst Quintana de komende maanden in Valencia, Abu Dhabi en Tirreno-Adriatico. De Vuelta, die hij vorig jaar nog won, laat hij dit keer links liggen.