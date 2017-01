Wildcards Giro voor Bardiani-CSF, CCC Sprandi, Gazprom-RusVelo en Wilier Triestina

Door: redactie

18/01/17 - 16u23 Bron: Belga

Fabio Aru (l) en Vincenzo Nibali (r) zijn de grote favorieten voor de 100e editie van de Giro © TDW.

Organisator RCS Sport heeft woensdag zijn wildcards uitgedeeld voor de Strade Bianche (4 maart), Tirreno-Adriatico (8-14 maart), Milaan-Sanremo (18 maart) en Ronde van Italië (5-28 mei). Voor de 100e editie van de Giro is Androni Giocattoli net als vorig jaar niet uitgenodigd, ook Nippo-Vini Fantini is er in tegenstelling tot de vorige editie niet bij. Het Poolse CCC Sprandi Polkowice, het Russische Gazprom-RusVelo en de twee Italiaanse formaties Bardiani-CSF en Wilier Triestina kregen wel een uitnodiging.

CCC was in 2015 al eens weerhouden voor de Ronde van Italië. Gazprom kreeg vorig jaar eveneens een wildcard. Voor de Russische formatie pakte Alexander Foliforov toen de bloemen in de klimtijdrit over 10,8 kilometer tussen Castelrotto en Alpe di Siusi.



Voor de Strade Bianche werden drie wildcards uitgedeeld. In tegenstelling tot de Giro zijn Androni Giocattoli en Nippo-Vini Fantini er wel bij in de Italiaanse eendagswedstrijd over onverharde wegen, net als Bardiani-CSF.



Androni Giocattoli, Bardiani-CSF, Nippo-Vini Fantini en Team Novo Nordisk kregen een uitnodiging in de bus voor de Tirreno-Adriatico.



In Milaan-Sanremo zijn Androni Giocattoli, Bardiani-CSF, Cofidis, Gazprom-RusVelo, Nippo-Vini Fantini, Team Novo Nordisk en Wilier Triestina van de partij.



De vier wedstrijden maken deel uit van de WorldTour. De achttien WorldTour-teams hebben dus sowieso startrecht. De wildcards voor de Ronde van Lombardije (7 oktober) zal RCS Sport later dit seizoen bekendmaken.