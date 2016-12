Spurtfenomeen Gaviria krijgt zijn kans in de Giro

Door: Joeri De Knop

23/12/16 - 10u52

Fernando Gaviria maakt volgend jaar zijn groterondedebuut in de Giro (5-28 mei). "Een beloning voor het prachtige eerste seizoen dat hij bij ons reed", zegt Davide Bramati, ploegleider van het pas 22-jarige Colombiaanse spurtfenomeen bij Quick.Step.

Gaviria pakte onder meer ritwinst in Tirreno-Adriatico en de Ronde van Polen en won Parijs-Tours en de Primus Classic Impanis-Van Petegem. Op de piste volgde hij zichzelf op als wereldkampioen omnium en viel hij nipt naast de medailles op de Olympische Spelen in Rio.



"Fernando zal elke kans proberen te grijpen die zich aandient", aldus Bramati nog over zijn deelname aan de 100ste Ronde van Italië. "We leggen hem evenwel geen enkele druk op."