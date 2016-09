Waagt Chris Froome straks voor het eerst sinds 2010 zijn kans in Giro?

Door: Glenn Bogaert

De Vuelta is nog maar net voorbij of de protagonisten van drie weken spektakel in Spanje zitten al met hun volgende grote doel in het hoofd. Voor Chris Froome is dat natuurlijk de Tour 2017, maar en passant overweegt de drievoudige winnaar van 'La Grande Boucle' om er ook de Giro bij te nemen.

Het was wel de zomer van de 31-jarige Froome met naast Tourwinst, brons in de tijdrit van de Olympische Spelen en een tweede plaats na een ongenaakbare Nairo Quintana in de Vuelta. Missie meer dan geslaagd, de rust is welverdiend en zal deugd doen voor de Britse Keniaan van Team Sky. Vooruitziend als hij is, smeedt hij echter al plannen voor 2017. Die drie weken in juli worden vanzelfsprekend weer het hoofddoel, maar ook de Giro d'Italia is een mogelijkheid. "Ik sta open voor alles en ik zou de Giro zeker niet afschrijven. Maar veel zal natuurlijk afhangen van het parcours dat de organisatoren ons voorschotelen. Op basis daarvan zal ik bekijken wat mijn voorkeur wegdraagt", klinkt het op de site van Team Sky.



Slechte herinnering aan Giro

De Ronde van Italië, dat zou in ieder geval lang geleden zijn. 'Froomey' debuteerde er in 2009 en droeg toen nog het shirt van het bescheiden maar internationale Barloworld. Een jaar later keerde hij er terug in het shirt van Sky, maar werd hij uitgesloten. Het gevolg van een rondje ongeoorloofd aan de motor hangen. Een bittere pil toen voor Froome, die op dat moment nog alles moest bewijzen en in de schaduw stond van grootmeester Bradley Wiggins. Sindsdien nam de carrière van gentleman Chris echter een hoge vlucht met in het najaar van 2011 zijn grote doorbraak in de Ronde van Spanje. Ook die wil hij ooit graag nog eens winnen, maar die Giro bevalt hem dus ook wel. Afwachten welke keuze hij straks zal maken.