Quintana maakt einde aan geruchten: "Ik rij volgend jaar de Tour voor Movistar"

17/08/17 - 14u07 Bron: Belga

De Colombiaan Nairo Quintana blijft ook volgend seizoen aan boord bij Movistar. Dat kondigde de Colombiaan, die de voorbije weken nadrukkelijk gelinkt werd aan overgangen naar Sky en Astana, vandaag aan op Twitter.

"Mijn volgende afspraak is de kleuren van Colombia verdedigen op het WK in Bergen. In 2018 trek ik voor Movistar opnieuw naar de Tour", postte Quintana.



De 27-jarige Colombiaan kende een tegenvallend seizoen, met een tweede plaats in de Giro en een twaalfde in de Tour. Bovendien trok Movistar gisteren de Spanjaard Mikel Landa aan als nieuwe klassementsrijder.