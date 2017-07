Martin reed Tour uit met gebroken ruggenwervels: "Naast de fiets voelde ik me niet zo goed"

Door: redactie

Daniel Martin zal niet aan de start staan van de Clasica San Sebastian. De 30-jarige Ier zou bij Quick-Step als kopman aan de start staan in de Spaanse klassieker, maar moet zich met een rugletsel terugtrekken. Onderzoek heeft uitgewezen dat Martin enkele ruggenwervels gebroken heeft. Martin liep de blessure op tijdens de negende etappe van de Tour de France, waarin hij nog als zesde eindigde in het algemene klassement.

"Tijdens de Tour had ik geen problemen toen ik op de fiets zat, maar naast de fiets voelde ik me niet zo goed. Daarom liet ik deze week een scan nemen, met dit nieuws tot gevolg", vertelde Martin over zijn blessure. "Het is heel jammer dat ik San Sebastian niet kan rijden, want ik had goede benen en ik hou van de wedstrijd. Gelukkig is deze blessure niets om me zorgen over te maken. Het is nu beter om te rusten en de breuken te laten genezen. Daarna ga ik me voorbereiden op het laatste deel van het seizoen."



Door het forfait van Martin zal nu alle druk op de schouders van Philippe Gilbert komen te liggen in de Clasica San Sebastian. "Het is mijn eerste wedstrijd sinds de Tour, dus het is moeilijk om te zeggen waar ik sta. Vooral omdat ik door ziekte moest opgeven. San Sebastian is altijd een belangrijke wedstrijd en ik wil uiteraard goed presteren, maar het is moeilijk om mijn kansen te voorspellen. Mijn lichaam voelt nu beter aan en ik kijk ernaar uit om opnieuw te koersen. Na de wedstrijd zal ik meer kunnen zeggen", aldus de winnaar van San Sebastian in 2011.