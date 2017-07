AG2R-talent reed slotrit Tour met gebroken heup

XC

26/07/17 - 13u15 Bron: AD

© photo news.

Het Franse wielertalent Pierre Latour kwam zondag als laatste over de streep op de Champs-Elysées, maar het feit dat hij Parijs haalde, was al een prestatie op zich. De tweede man van AG2R reed de laatste etappe van de Tour de France namelijk met een breuk in de heup.