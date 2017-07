Landa: "Ik offerde mijn podium op terwijl het geel van Froome nooit in gevaar was, frustrerend"

Joeri De Knop

26/07/17 - 08u10

© afp.

Eén luttele seconde kwam Mikel Landa te kort voor de derde podiumtrap in Parijs. De 27-jarige Spanjaard verspeelde die ereplaats omdat hij zijn eigen belang totaal ondergeschikt stelde aan de ploegtactiek en zich uitvoerig uitsloofde in dienst van Chris Froome. Nu de Tour erop zit, lucht Landa zijn hart in een groot interview met het Spaanse El Pais.

"In de rit naar de top van de Izoard had ik rustig in het wiel kunnen blijven zitten, toen ik gegrepen werd na mijn late uitval. Dan had ik geen 12 seconden verloren. Maar Froome eiste dat ik het tempo erin bleef houden. Ook al lag dat te hoog voor hem en vroeg hij me om trager te rijden. Na de aankomst was ik boos. Ik had me volledig weggecijferd, zonder dat de ploeg daar voordeel uit haalde. Ik offerde mijn podium op terwijl de leidersplaats van Froome nooit in gevaar was. Dat kwetste me."



Landa wil naar eigen zeggen nooit meer in die situatie terechtkomen. "Knechten is frustrerend. Ik wil niet herinnerd worden als de renner met goeie benen, die nooit de Tour kon winnen. De seconde die ik te kort kwam voor de derde plaats bezorgt me een wrang gevoel. Ik heb een nieuwe grote stap gezet richting kopmanschap in een grote ronde en hoop volgend jaar mijn eigen kans te kunnen gaan in de Tour. Met een team dat me in die rol wil uitspelen."



Moet perfect kunnen. Landa is namelijk aan zijn laatste seizoen bezig bij Team Sky en krijgt voor 2018 de keuze tussen Bahrain-Merida en UAE-Emirates.