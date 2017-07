Dumoulin pakt zege in na-Tourcriterium van Surhuisterveen, Tourwinnaar Chris Froome wint in Roeselare

Door: redactie

Girowinnaar Tom Dumoulin (Sunweb) heeft vanavond het criterium van Surhuisterveen gewonnen. De winnaar van de Ronde van Italië was in de sprint te sterk voor Bauke Mollema (Trek-Segafredo) en de Sloveen Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo).

Dumoulin trad in de voetsporen van de Brit Chris Froome, die vorig jaar in zijn gele trui als winnaar van de Tour de France als eerste over de finish ging. De Slovaak Peter Sagan won het criterium van Surhuisterveen twee jaar geleden. Bij de vrouwen ging de zege naar Janneke Ensing. Zij kwam solo over de finish, voor Eva Buurman en Moniek Tenniglo.

Tourwinnaar Chris Froome wint na-Tourcriterium van Roeselare

Froome (Team Sky) was koos dit jaar voor het na-Tourcriterium van Roeselare. De Brit haalde het daarin in een sprint met drie van Belgisch kampioen Oliver Naesen en Jelle Wallays.



Het was Yves Lampaert die de inleidende tijdrit over 2 kilometer op zijn naam schreef. De Belgische kampioen tijdrijden bolde binnen na 2:50.56. Julien Vermote deed twee seconden langer over het traject. Oliver Naesen had 2:55 nodig en werd derde.



En daarna trok het echte na-Tourcriterium zich op gang in en rond de Sint-Amandsstraat van Roeselare. De eigenlijke finale werd ingezet door de broertjes Wallays. Jelle en Jens sprongen op 13 ronden van het einde weg uit het peloton waarin het nooit stil was geweest. Jens Wallays moest zijn oudere broer echter laten rijden waarop Chris Froome en Oliver Naesen op acht ronden van het einde in het tegenoffensief trokken.



Dit tweetal vervoegde Jelle Wallays maar wat verderop kregen de drie het gezelschap van nog eens zeven man, met daarbij onder andere Yves Lampaert, Guillaume Van Keirsbulck en Tiesj Benoot. Met nog twee ronden voor de boeg zette Yves Lampaert alles op alles. Hij werd echter gegrepen nog voor het ingaan van de slotronde en dat was het sein voor Chris Froome, Oliver Naesen en Jelle Wallays om te gaan aanvallen. Froome nam in de slotkilometer een minieme voorsprong en zou die niet meer afstaan.