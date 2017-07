Colbrelli en Aru vormen publiekstrekkers op Maneblusser na-Tourcriterium, Mollema en Martin toppen affiche in Putte

Door: redactie

Bauke Mollema © photo news.

In het stadhuis van Mechelen is het voorlopige deelnemersveld van het derde Maneblusser na-Tourcriterium voorgesteld. De Italianen Sonny Colbrelli en Fabio Aru zijn momenteel op zaterdag 29 juli de meest in het oog springende namen. In Kaffee Vinnie's is dan weer het tweede na-Tourcriterium van Putte voorgesteld. De Nederlander Bauke Mollema en de Ier Daniel Martin vormen de voornaamste smaakmakers die op maandag 31 juli naar de Antwerpse gemeente afzakken.

Maneblusser na-Tourcriterium "Met de Italiaanse kampioen Fabio Aru (winnaar van de vijfde rit naar La Planche des belle Filles en twee dagen geletruidrager) hebben we een mondeling akkoord maar ik ga ervan uit dat alles wel in orde zal komen", stelt medeorganisator Alexander Algoet. "Van Belgische zijde zullen Guillaume Van Keirsbulck en Frederik Backaert van de Wanty-Groupe Gobertploeg afzakken naar Mechelen. En we voeren verder onderhandelingen met Geraint Thomas (winnaar van de proloog en dus de eerste geletruidrager van de Tour), de Franse kampioen Arnaud Démare (winnaar vierde etappe met aankomst in Vittel), de Ier Daniel Martin (zesde in de eindstand) en de winnaar van ons laatste criterium, John Degenkolb. Het is niet gemakkelijk om een stevig deelnemersveld samen te stellen. Ofwel hebben de renners geen zin ofwel mogen ze simpelweg geen criterium rijden van hun team."



De start- en aankomstzone situeert zich nog steeds op de Grote Markt van Mechelen. De renners koersen door onder meer de Befferstraat, Muntstraat, Botermarkt en IJzerenleen om zo aan een lus van 1,3 kilometer te komen.



Chris Froome schreef de eerste editie van het Mechelse na-Tourcriterium op zijn naam. Vorig jaar was de zege weggelegd voor John Degenkolb.



Het programma:



18u00: Publiciteitskaravaan



18u30: Voorstelling van de deelnemende renners



19u30: Start van het Maneblusser na-Tourcriterium



22u00: Aankomst met aansluitend de huldiging



