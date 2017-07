Het nagevoel bij de zes Belgische Tourdebutanten

Thomas Lissens en Xander Crokaert

Voor zes Belgen was de 104de Tour de France hun eerste 'Grande Boucle'. Tiesj Benoot, Thomas Degand, Pieter Vanspeybrouck, Frederik Backaert, Guillaume Van Keirsbulck en Dimitri Claeys beleefden de Tour allemaal op een andere manier. Maar hoe voelden ze zich toen ze over de eindstreep reden op de Champs-Élysées? En wat hebben ze gedaan tijdens hun eerste post-Tour-dag?

Thomas Degand - 34ste - 31 jaar Wanty-Groupe Gobert "Ik ben echt tevreden over mijn Ronde. Ik ben wel moe, maar ik denk dat dat voor iedereen geldt. Het was een geweldige ervaring om de Tour te rijden en dan ook nog eens Parijs te halen."



"Ik kwam pas daags na de finish thuis, en daarna ben ik even bij mijn vriendin geweest. Tijd om uit te blazen had ik niet, aangezien het criterium in Aalst op het programma stond. Rusten is voor later." © belga.

Pieter Vanspeybrouck - 100ste - 30 jaar Wanty-Groupe Gobert "Ik ben moe, maar voldaan. De Tour rijden was een unieke ervaring en ik wil zeker nog terugkomen om misschien een gooi te doen naar een ritzege. Ik heb toch ook enkele mooie uitslagen kunnen rijden."



"Met mijn vriendin ben ik tot 15 uur in Parijs gebleven. We hebben uitgeslapen tot 10 uur en zijn dan gaan brunchen. We konden niet langer blijven, omdat ik nog in Aalst moest rijden." © getty.

Frederik Backaert - 132ste - 27 jaar Wanty-Groupe Gobert "Ik voel me goed, al was ik toch opgelucht toen ik over de streep reed in Parijs. De Tour is hectisch en na drie weken heb je wel even genoeg van al die aandacht."



"Tijd voor ontspanning was er niet. Toen ik thuiskwam, moest ik me al klaarmaken om naar het criterium in Aalst te vertrekken. En ook de BinckBank Tour staat voor de deur. Uitblazen zal voor later zijn." © belga.

Guillaume Van Keirsbulck - 147ste - 26 jaar Wanty-Groupe Gobert "Vermoeid? Dat valt heel goed mee. Op de Champs-Élysées had ik zelfs nog een supergevoel, maar ze reden zodanig snel dat ik niet kon wegrijden."



"Na de slotrit ben ik na het feestje met de ploeg in Parijs blijven slapen. Toen ik thuiskwam, moest ik me klaarmaken om naar Aalst te vertrekken. Ik ga ook nog andere criteriums rijden, vanaf volgende week kan ik recupereren." © belga.