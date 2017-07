Welke toppers zijn nog waar te zien?

Hans Fruyt

25/07/17 - 07u53

Het podium van gisteren in Aalst met van links naar rechts Chris Froome, Oliver Naesen en THomas De Gendt. © photo news.

Organisatoren van na-Tourcriteriums hebben het niet makkelijk om wereldtoppers te strikken. De groene trui van Matthews zal de komende dagen nergens te zien zijn. De ouders van de Australiër zijn in Monaco bij hem op bezoek en hij geeft zijn familie de voorkeur op het grote geld. Ook de bolletjestrui van Barguil zal in geen enkel Belgisch criterium schitteren.



Aalst deed het gisteravond enkel met De Gendt, Froome en Naesen. Die laatste twee rijden vanavond ook in Roeselare. Daar springt ook Benoot weer op de fiets. Omdat Greg Van Avermaet in eigen streek zou kunnen meedoen, verhuisde Golazo met het criterium van Sint-Niklaas in extremis van vrijdag naar woensdag, morgen dus. Ook Roglic, de Sloveen die in de Tour de etappe over de Galibier won, zakt naar de hoofdstad van het Waasland af. Samen met onder meer Naesen, De Gendt en Stybar. Froome verkiest woensdag de Acht van Chaam in Nederland.



Van Avermaet rijdt donderdag in Herentals, net als Naesen, De Gendt, Bakelants en Vermote.



De Gendt rijdt zaterdag ook in Mechelen.



Ninove strikte voor zondag Van Avermaet, Benoot, De Gendt en Stybar, maar ziet Froome op hoogtestage vertrekken en Naesen in Londen koersen. Organisator Geo De Cleer hoopt voor de afscheidseditie - de volgende vijf jaar staat dit comité in voor de Omloop - nog één of twee toppers aan te trekken en onderhandelt met Aru, Uran, Bardet en Martin. Putte maakt vandaag haar deelnemersveld voor volgende maandag bekend, Antwerpen doet dat voor haar dernycriterium van woensdag 2 augustus morgen. Naesen topt donderdag 3 augustus de affiche van het dernycriterium in Lombardsijde.