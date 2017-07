Brailsford over Tour-tirade: "Niet echt slim, ik zou ook niet willen dat mijn dochter zoiets deed"

DM

Tour de France Sky-manager Dave Brailsford heeft zich openlijk geëxcuseerd voor zijn scheldpartij aan het adres van een wielerjournalist op de tweede rustdag van de Tour. De Brit ontzegde een reporter van Cycling News het recht om gele trui Chris Froome enkele vragen te stellen. Het gevolg was een scheldtirade vanjewelste.

Brailsford bood op BBC Radio zijn excuses aan. "Ik kan soms wat koppig zijn. Toch heb ik mezelf teleurgesteld. Het was niet erg slim van me en ik zou niet willen dat mijn dochter zo'n dingen deed. Dus ben ik mijn verontschuldigingen gaan aanbieden bij de betrokken reporter."



Brailsford stond bij BBC Radio ook stil bij de toekomst van Team Sky. De manager blijft geloven in Tourwinnaar Chris Froome. "Er is geen reden om te denken dat hij niet zou kunnen doorgaan bij ons. Fysiek zit hij nog steeds goed en ik denk niet dat hij er het komende jaar minder op zal worden. Hij wordt technisch en tactisch beter, dus zolang hij in goede gezondheid blijft en die honger om te winnen er nog steeds is, verwacht ik dat hij nog wel een paar jaar de te kloppen man blijft in de Tour."