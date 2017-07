Sky komt als grootverdiener uit de Tour, Cofidis moet het met een peulschil stellen

DM

Tour de France Team Sky heeft het meeste prijzengeld aan deze Tour overgehouden. De ploeg van eindwinnaar Chris Froome mocht dankzij de eindoverwinning van de Brit nog eens 500.000 euro extra in de kas steken. Cannondale-Drapac en Team Sunweb vervolledigen de top drie van 'big money earners'.

In tegenstelling tot de eindoverwinning levert de eindwinst in een nevenklassement amper 25.000 euro op. Sunweb sleepte met de bollentrui en de puntentrui zo wel 50.000 euro in de wacht. Met ook nog vier ritzeges boert de Nederlands-Duitse wielerformatie allesbehalve slecht.



Cannondale en AG2R zien hun prijzengeld dan weer hoog uitvallen door de podiumplaatsen van Rigoberto Uran en Romain Bardet. Quick-Step en Lotto Soudal doen het met 115.440 en 87.590 ook verre van slecht. De vijf ritzeges van Marcel Kittel en de aanvalslust van Thomas De Gendt zitten hier ongetwijfeld voor iets tussen.



Voor Movistar en Cofidis wordt het dan weer een Tour om snel te vergeten. De Franse ploeg kon het minst geld opstrijken in deze Ronde van Frankrijk en ziet zo grootverdiener Sky 35 keer meer geld opstrijken.