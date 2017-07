Zwanenzang van een bekkentrekker: 'Titi' knijpt de remmen definitief dicht na de Champs-Elysées

Dries Mombert

24/07/17 - 08u16 Bron: Cycling News

© getty.

Tour de France Het doek is gevallen over de Ronde van Frankrijk en daarmee ook over de carrière van Thomas Voeckler. De Franse publiekslieveling is vandaag renner af en reed gisteren zijn laatste race voor eigen publiek. "Dit is een emotionele gebeurtenis voor mij."