Eddy Merckx: "Ik zal niet zeggen dat Froome geen goede coureur is, maar hij is toch geen supercoureur"

Marc Ghyselinck

24/07/17 - 07u28

Tour de France Eddy Merckx (72) heeft gekeken, maar hij heeft niet genoten van de Tour de France. Daarvoor was de winnaar te voorspelbaar. Dat is volgens Merckx niet de schuld van Chris Froome, maar van zijn tegenstanders. Of beter: het gebrek daaraan. En wie gaat dan beletten dat Froome volgend jaar zijn vijfde Tour wint en zo zijn plaats inneemt naast Merckx, Indurain, Hinault en Anquetil? "Je kunt Froome niet met ons vergelijken. Ik won vijf keer de Ronde van Italië, zeven keer Milaan-Sanremo. Als Froome dat nog allemaal moet winnen, moet hij nog veel jaren koersen."

Je vond het geen boeiende Tour. Ook niet in de laatste week? © photo news. "Neen. Wat is er in de laatste week gebeurd? Barguil is weggereden in de bergen omdat hij leider was in de strijd om de bergprijs. Ik vind Barguil wel een goede winnaar van het bergklassement. Hij heeft het gewonnen door als eerste over de grote cols te rijden. Dat is lang geleden. Matthews, die heeft ook een goede Tour gereden. Twee ritten gewonnen, de groene trui ook. Spijtig dat Kittel valt, natuurlijk. En voor de rest? Als je in de eerste week je tv opzette, kon je volstaan met de laatste tien kilometer. Ik heb alle etappes gezien. Sommige ritten zijn interessant geweest. Maar niet zo dat ik zes uur voor mijn televisie bleef zitten. Het was geen grand cru. Maar ja, dat telt niet. Wanneer je zoals Froome focust op één koers in het jaar, en je bent de betere op alle gebied - in de bergen, in de tijdritten - dan ben je snel uitverteld."

Froome is een Tourwinnaar zonder etappezege. "Het was mooier geweest mocht hij de tijdrit hebben gewonnen. Misschien was Froome toch niet zo superieur. Misschien was zijn ploeg sterker dan hijzelf." © Photo News.

Hoor ik jou zeggen dat je Chris Froome niet zo'n grote Tourwinnaar vindt? "Ik zal niet zeggen dat hij geen goede coureur is. Maar hij is toch geen supercoureur. Chris Froome heeft dit jaar nog geen koers gewonnen. Misschien wint hij maandag wel een criterium. Als iedereen zo focust op één koers, als er maar één koers meer telt, dan moet je geen andere koers meer organiseren."

Froome gaat de Vuelta rijden. "Hopelijk wint hij die ook."