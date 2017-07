Dit was de snelste Tour ooit. Vijf redenen hoe het gemiddelde op 40,997 km/u kwam te liggen

Door: Joeri De Knop in Frankrijk

40,997 km/u. Alleen Lance Armstrong hengstte ooit jachtiger door Frankrijk: 41,654 km/u in 2005). Maar die is inmiddels van de erelijst geschrapt. En dus gaat de Tour 2017 officieel de geschiedenis in als de allersnelste ooit. Een aantal vaststellingen.

2. Het parcours leende zich ertoe Tien spurtkansen, amper twee echte aankomsten bergop (La Planche des Belles Filles en Izoard). Dan krijg je vaart in zo'n Tour. "Er waren iets teveel lange, vlakke ritten", vindt Van Keirsbulck. "Die stuwen dat gemiddelde automatisch omhoog", zegt Naesen. Vermote suggereert om even het totale aantal hoogtemeters na te gaan. "Vergelijk dat met de vorige jaren. Dan krijg je een indicatie. Ik heb nu drie Giro's en drie Tours gereden. Ik vind het Giro-profiel sowieso lastiger dan dat van de Tour." Ook de Vuelta hakt er meer in, vindt Van Keirsbulck. "In 2013 was het daar bijna elke dag finish bergop. Afzien, vent. 'Gaat dat ook in de Tour zo zijn?', vroeg ik me af. Niet, dus." © photo news.

3. Het weer was een bondgenoot Enkel de tijdrit in Düsseldorf werd uitgeregend. Op een paar verdwaalde druppels na, bleef het voor de rest van de tijd droog. "Geen extreme stortbuien, weinig wind, niet superheet", somt 'weerman' Greg Van Avermaet op. Ideale omstandigheden voor een ferme pot koers. Wind mee of tegen, het maakt een wereld van verschil, merken Pauwels en Jürgen Roelandts op. "Een verschil tussen 35 en 45 km/u. Dat weegt, gespreid over drie weken, zeker 0,3 à 0,4 km/u door." © belga.

4. Het is nooit echt stilgevallen Renners maken de koers. Het is een huizenhoog cliché, maar in dit geval dekt de vlag perfect de lading. "Er is nooit gesukkeld, nooit gelanterfant", merkt Vermote op. "Als er vooraan gas werd geven, moesten wij dat ook doen om de ontsnapping te neutraliseren." In die zin past het peloton zich altijd aan aan de vluchters, zegt Pauwels. "En is die gemiddelde snelheid voor een deel ook relatief. Zo is het, bij voorbeeld, een tendens dat vluchters een spel spelen met het peloton. De tijd dat Eros Poli 25 minuten 'cadeau' kreeg en er daar op de top van de Ventoux nog vier van overhield, is voorbij." Naesen: "De vluchten droegen, op één na, nooit tot het einde." En ieder had daarbij wel zijn eigen belang om voluit te rijden, stellen Van Keirsbulck en Naesen vast. "Zelfs Sky en BMC roerden zich, in de spurtersritten." © TDW.