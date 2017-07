167 Tourrenners halen finish in Parijs

Door: redactie

23/07/17 - 20u16 Bron: Belga

© afp.

Van de 198 gestarte renners in Düsseldorf hebben 167 renners de finish gehaald op de Champs-Elysées. Vorig jaar werd een record neergezet met 174 renners in Parijs, maar al vroeg in de Tour werd duidelijk dat we niet op weg waren naar een recordeditie. Vooral de negende etappe naar Chambery eiste veel slachtoffers, met acht renners buiten tijd en vier opgaves. Waaronder klassementsrenners Geraint Thomas en Richie Porte na valpartijen.