Groenewegen kroont zich tot koning van de Champs Élysées, Froome steekt vierde eindzege op zak

Door: Mike De Beck

23/07/17 - 19u23

© afp.

Dylan Groenewegen heeft zich in Parijs tot koning van de Champs Élysées gekroond. In afwezigheid van Marcel Kittel, Arnaud Démare en Mark Cavendish was hij de snelste van het grote pak. Het werd een bijzonder prangende sprint waarbij André Greipel het leek te gaan halen, maar Groenewegen voor moest laten. De eindzege is voor Christopher Froome.

Herkenbare taferelen in die allerlaatste rit van de Ronde van Frankrijk. Met Parijs en de Champs Élysées wordt de winnaar van de Tour de France flink in de bloemetjes gezet met de nodige glazen champagne. Chris Froome zag het graag gebeuren. Nummer vier is dan ook binnen.



Na de rechte lijn vanuit Montgeron, daar waar de Tour in 1903 voor het eerst van start ging, moesten er nog acht ronden van zeven kilometer afgehaspeld worden. Lees ook

Speel mee met de Gouden Tour & WIN 100.000 euro aan prijzen! Cheers! ¿¿¿¿ #TEAM5KY #F4OOMEY #TDF2017pic.twitter.com/XOKTBC1seJ — Team Sky ¿¿ (@TeamSky) © photo news.