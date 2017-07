Onvrede groot bij De Gendt na mislopen Superstrijdlust: "Ik heb zin om meteen naar huis te gaan"

TL

Het was bijna een donderslag bij heldere hemel: Warren Baruil die de prijs voor de Superstrijdlust gisteren wegkaapte voor de neus van Thomas De Gendt. De Belg van Lotto-Soudal reed meer dan 1.000 kilometer in de aanval en won overtuigend de publieksstem, maar dat volstond blijkbaar niet voor de jury. En dat zit hoog bij De Gendt.

"Laat me duidelijk zijn: Warren Barguil heeft een fantastische Tour gereden en ik misgun hem absoluut niks", aldus De Gendt. "Maar een bergtrui is voor de beste klimmer, een etappezege voor degene die op die bepaalde dag de sterkste was en een puntentrui voor de regelmatigste snelle man. Dan vind ik dat een prijs voor de Superstrijdlust bestemd is voor degene die een hele Tour door de intentie getoond heeft om te wedstrijd te animeren en in de aanval te gaan. Dat heeft niet tot het gewenste resultaat - een etappezege - geleid, maar dat hoeft ook niet om de Superstrijdlust te winnen."



"Het feit dat er vijf Fransen in de jury zitten, heeft zeker een rol gespeeld. Mochten er vijf Belgen in de jury gezeten hebben, zou de uitslag er anders uitgezien hebben; dus dat bewijst dat de samenstelling niet klopt. Laat tenminste een internationale jury zich daarover uitspreken. Ik ben heel, heel ontgoocheld, ja. Ik ben te ontgoocheld om er dieper op in te gaan, heb zin om meteen naar huis te gaan, maar ik zal vandaag mijn uiterste best doen om het tot een sprint te laten komen op de Champs Elysées."