LIVE Tour: Profiteert Greipel van opgave Kittel om Lotto-Soudal eerste zege te schenken? Froome nipt van Champagne

De laatste etappe in deze 104de Tour zorgt voor een verbinding tussen het haast folkloristische verleden en het grootse heden van 'La Grande Boucle', met de start in Montgeron, waar in 1903 de eerste Tour vertrok, en de finish op de Champs Champs-Élysées, sinds 1975 de vaste aankomstplaats van de Tour. André Greipel won vorig jaar voor de tweede keer in Parijs en de Duitse krachtpatser maakte zo zijn Tour goed. Dit jaar hoopt hij op hetzelfde scenario, zeker na de opgave van Marcel Kittel.



Kan de 'Gorilla' Lotto-Soudal een eerste zege in deze Tour schenken? Volg het hier LIVE vanaf 16u50!

Sky met aangepaste truitjes Team Sky rijdt vandaag ter ere van Chris Froome met aangepaste truitjes richting Parijs. Op de tenues zijn gele accenten aangebracht, wat de voorbije twee jaar ook al het geval was.

Daar is de champagne De Sky-renners klinken met een plastieken glaasje champagne. Ook groene trui Michael Matthews heeft al wat bubbels kunnen versieren. Champagne @ChrisFroome!! #TDF2017 pic.twitter.com/3TwHef6DuR — Le Tour de France (@LeTour)

Regen voorspeld Het is goed mogelijk dat we straks een natte aankomst krijgen. Niet ideaal voor Chris Froome, die natuurlijk alle risico's wil vermijden in deze laatste Touretappe. Laat ons hopen dat de valpartijen uitblijven. ¿¿ Paris ¿¿ https://t.co/6wNrS7wQT4 — Le Tour de France (@LeTour)

Laatste koersdag Voeckler Thomas Voeckler rijdt zijn allerlaatste koers al profwielrenner. Na vandaag nemen we dus afscheid van een Frans wielericoon. De bekkentrekkende Fransman zal nog een tijd herinnerd worden. Daarnaast haalt 'Titi' voor de veertiende keer de finish in Parijs. Jammer dat hij in deze Tour geen rol van betekenis kon spelen. Hommage à un grand champion qui va prendre sa retraite ce soir.

Merci pour toutes ces années de bonheur Thomas Voeckler ¿¿¿¿¿¿¿ pic.twitter.com/Mt4jBWROt1 — Thomas Sansou (@Thomas_Sansou)

Vinokourov laatste die peloton kon verrassen Voor de 43ste keer finisht de slotetappe op de Champs-Elysées in Parijs. Sindsdien eindigde de wedstrijd 33 keer met een massasprint, hield een ontsnapping vijf keer stand tot het eind, en werd er drie keer verrast met een late uitval (Karstens in 1976, Pol Verschuere in 1980 en Alexander Vinokourov in 2005). Een keer eindigde de Tour met een tijdrit in 1989, gewonnen door Greg Lemond.

Vertrokken! De renners hebben zich op gang getrokken in Montgeron, waar in 1903 de allereerste Tour van start ging. De eerste veertig kilometer zullen heel traag verlopen, pas nadien wordt het tempo opgevoerd. Rond 19.20 uur kunnen we ons opmaken voor de koninklijke massasprint in Parijs. ¿¿Montgeron : où tout a commencé / where it all started #TDF1903 > #TDF2017 pic.twitter.com/RAGbUx0R4m — Le Tour de France (@LeTour)

Kanshebbers voor dagzege Tijdens de Tour moesten we afscheid nemen van snelle mannen Peter Sagan, Mark Cavendish, Arnaud Démare en Marcel Kittel. Welke sprinters blijven er dan nog over? Voor de dagzege wordt het uitkijken naar Bouhanni, Matthews, Boasson Hagen, Degenkolb, Groenewegen en Greipel. Die laatste kan voor de derde keer op rij zegevieren in Parijs, na winst in 2015 en 2016. Colbrelli, Cimolai, Swift en de gehavende Kristoff kunnen verrassen.