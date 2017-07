LIVE (16u50): Profiteert Greipel van opgave Kittel om Lotto-Soudal eerste zege te schenken?

Door: redactie

23/07/17 - 10u30

De laatste etappe in deze 104de Tour zorgt voor een verbinding tussen het haast folkloristische verleden en het grootse heden van 'La Grande Boucle', met de start in Montgeron, waar in 1903 de eerste Tour vertrok, en de finish op de Champs Champs-Élysées, sinds 1975 de vaste aankomstplaats van de Tour. André Greipel won vorig jaar voor de tweede keer in Parijs en de Duitse krachtpatser maakte zo zijn Tour goed. Dit jaar hoopt hij op hetzelfde scenario, zeker na de opgave van Marcel Kittel.



