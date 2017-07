Herbeleef: Groenewegen wint koninklijke sprint op de Champs-Elysées, Froome voor vierde keer eindwinnaar

XC

23/07/17 - 19u18

De laatste etappe in deze 104de Tour zorgt voor een verbinding tussen het haast folkloristische verleden en het grootse heden van 'La Grande Boucle', met de start in Montgeron, waar in 1903 de eerste Tour vertrok, en de finish op de Champs Champs-Elysées, sinds 1975 de vaste aankomstplaats van de Tour. André Greipel won vorig jaar voor de tweede keer in Parijs en de Duitse krachtpatser maakte zo zijn Tour goed. Dit jaar hoopt hij op hetzelfde scenario, zeker na de opgave van Marcel Kittel.



Kan de 'Gorilla' Lotto-Soudal een eerste zege in deze Tour schenken? Volg het hier LIVE vanaf 16u50!

Stybar redt het niet De sprintersploegen knallen het gaatje dicht. We krijgen een koninklijke sprint op de Champs-Elysées! De sprinters worden intussen in stelling gebracht. Nog minder dan twee kilometer, wie maakt het af?

Aanval Stybar Dmitriy Gruzdev probeert het met een late uitval, maar hij wordt meteen geremonteerd door een indrukwekkende Stybar. De Tsjech slaat meteen een bres en rijdt alleen voor het peloton uit. Kan hij standhouden? Het zou bijzonder straf zijn.

Vluchters gegrepen Net voor het ingaan van de laatste ronde worden de vluchters opgepeuzeld door de grote meute. Team Sky komt naar voren, met Chris Froome in derde positie. Probeert iemand in de laatste zeven kilometer het peloton te verrassen? DERNIER TOUR / LAST LAP #TDF2017¿¿¿ pic.twitter.com/EBVAyGVDLK — Le Tour de France (@LeTour)

Van Keirsbulck toont zich Ook Van Keirsbulck maakt het bruggetje naar de kopgroep. De leiders hebben wel nog maar een kleine bonus van amper enkele tellen op het jagende peloton.

Smith haakt af, Martin op komst Terwijl het voor Dion Smith voorin te snel gaat, versnelt Tony Martin in het peloton. Hij probeert naar de kopgroep te springen. Het peloton volgt op korte afstand. Nog tien kilometer!

Massasprint op komst De voorsprong van de kopgroep slinkt, zo lijken we op weg naar de traditionele massasprint op de Champs-Elysées. Bouhanni wordt door zijn Cofidis-ploegmaats naar voren gebracht. Maakt hij het straks af?

Sky werkt mee Ook Team Sky sleurt aan de kop van het peloton. Luke Rowe trekt vol door en brengt het peloton tot op amper elf seconden van de negen leiders. Met nog zestien kilometer te gaan, zit Greipel vrij ver in het pak. De Duitser kan maar beter zo snel mogelijk opschuiven.

Nog 3 ronden De renners moeten nog drie ronden bolwerken. Vooraan wordt er uitstekend samengewerkt, het verschil bedraagt nog steeds vijftien seconden. De sprintersploegen hebben hun handen vol met de hardrijders in de kopgroep. Organisation parfaite en tête de peloton / Sprinters' teams are chasing #TDF2017 pic.twitter.com/zCGnq4dXIW — Le Tour de France (@LeTour)

Overzicht kopgroep De negen leiders hebben nog steeds een bonus van een kleine twintig seconden. We geven nog eens een samenstelling van de kopgroep mee: Daryl Impey (Orica-Scott), Marcus Burghardt (Bora-hansgrohe), Sylvain Chavanel (Direct Energie), Michael Schär (BMC Racing), Alexey Lutsenko (Astana), Imanol Erviti (Movistar), Julien Vermote (Quick-Step Floors), Dion Smith (Wanty-Groupe Gobert) en Nils Politt (Katusha-Alpecin).

Status quo Het verschil tussen de leiders en het peloton blijft schommelen tussen 15 en 20 seconden. Het wordt geen evidentie om de kopgroep bij te benen, met Vermote, Chavanel, Burghardt en Erviti zitten er namelijk enkele hardrijders voorin.

Pech voor Barguil Warren Barguil rijdt lek en krijgt een nieuw achterwiel van de ploegwagen. De winnaar van de Superstrijdlust moet nu tussen de auto's in een rotvaart terugkeren. Niet ongevaarlijk.

Lichte regen De eerste druppels vallen uit de lucht. Het wegdek wordt gladder en dat is duidelijk merkbaar hoe Froome de bochten aansnijdt. De geletruidrager is heel behoedzaam en wil uiteraard een valpartij vermijden. Intussen bepaalt Thomas De Gendt het tempo in het peloton.

Kopgroep van negen renners Burghardt, Erviti, Schär en Smith maken de oversteek naar Chavanel en co. De negen kornuiten hebben een voorsprong van zestien seconden op het jagende peloton, waar de sprintersploegen nu al vol aan de bak moeten. Erviti, Schär, Lutsenko, Impey, Vermote, Burghardt, Politt, Chavanel & Smith à l'avant / in the lead - ¿¿ - 0'15" #TDF2017 pic.twitter.com/eLKs44388S — Le Tour de France (@LeTour)

Impey krijgt steun Vermote, Politt, Chavanel en Lutsenko springen naar Impey. Zo hebben we vijf leiders, al zijn er nog vier renners op komst.

Volop koers! Yoann Offredo trekt meteen ten aanval, al kan hij zich niet afscheiden. Daryl Impey neemt over en rijdt nu zo'n vijftigtal meter voor het peloton uit.

Plaatselijke ronden Het peloton draait het plaatselijke circuit op. Nu volgen acht ronden van zeven kilometer. De koers kan stilaan beginnen. Benieuwd wie als eerste in het offensief vertrekt. Here they are! / Les voilà ! #TDF2017 pic.twitter.com/EIq7uTbOZO — Le Tour de France (@LeTour)

Fietswissel Froome Net voor de renners het plaatselijke parcours betreden, staat Froome plots aan de kant. Hij wisselt namelijk van fiets, en keert vervolgens snel terug. Intussen is Grmay tegen de vlakte gegaan, gelukkig zonder erg.

Cavendish recordhouder op Champs-Elysées Mark Cavendish is op de Champs-Elysées de recordhouder met vier overwinningen: in 2009, 2010, 2011 en 2012. Bernard Hinault telt twee zeges (1979 en 1982), net zoals Djamolidin Abdoezjaparov (1993 en 1995), Robbie McEwen (1999 en 2002), Marcel Kittel (2013 en 2014) en André Greipel (2015 en 2016).

Huwelijksaanzoek Gautier Opmerkelijk beeld tijdens de laatste Tourrit. AG2R-renner Cyril Gautier pakt plots uit met een huwelijksaanzoek: "Caroline, wil je met mij trouwen?" Pierre Rolland steunt alvast zijn landgenoot en maakt een hartjesgebaar. ¿¿¿¿¿¿ pic.twitter.com/8FhD1nHTmU — Le Tour de France (@LeTour)

Offredo groet familie Yoann Offredo mag van het peloton even voorop rijden. De Fransman van Wanty-Groupe Gobert passeert namelijk voor zijn deur en krijgt zo de tijd om vrienden en familie te groeten.

Sky met aangepaste truitjes Team Sky rijdt vandaag ter ere van Chris Froome met aangepaste truitjes richting Parijs. Op de tenues zijn gele accenten aangebracht, wat de voorbije twee jaar ook al het geval was. © reuters.

Daar is de champagne De Sky-renners klinken met een plastieken glaasje champagne. Ook groene trui Michael Matthews heeft al wat bubbels kunnen versieren. Champagne @ChrisFroome!! #TDF2017 pic.twitter.com/3TwHef6DuR — Le Tour de France (@LeTour)

Regen voorspeld Het is goed mogelijk dat we straks een natte aankomst krijgen. Niet ideaal voor Chris Froome, die natuurlijk alle risico's wil vermijden in deze laatste Touretappe. Laat ons hopen dat de valpartijen uitblijven. ¿¿ Paris ¿¿ https://t.co/6wNrS7wQT4 — Le Tour de France (@LeTour)

Laatste koersdag Voeckler Thomas Voeckler rijdt zijn allerlaatste koers al profwielrenner. Na vandaag nemen we dus afscheid van een Frans wielericoon. De bekkentrekkende Fransman zal nog een tijd herinnerd worden. Daarnaast haalt 'Titi' voor de veertiende keer de finish in Parijs. Jammer dat hij in deze Tour geen rol van betekenis kon spelen. Hommage à un grand champion qui va prendre sa retraite ce soir.

Merci pour toutes ces années de bonheur Thomas Voeckler ¿¿¿¿¿¿¿ pic.twitter.com/Mt4jBWROt1 — Thomas Sansou (@Thomas_Sansou)

Vinokourov laatste die peloton kon verrassen Voor de 43ste keer finisht de slotetappe op de Champs-Elysées in Parijs. Sindsdien eindigde de wedstrijd 33 keer met een massasprint, hield een ontsnapping vijf keer stand tot het eind, en werd er drie keer verrast met een late uitval (Karstens in 1976, Pol Verschuere in 1980 en Alexander Vinokourov in 2005). Een keer eindigde de Tour met een tijdrit in 1989, gewonnen door Greg Lemond.

Vertrokken! De renners hebben zich op gang getrokken in Montgeron, waar in 1903 de allereerste Tour van start ging. De eerste veertig kilometer zullen heel traag verlopen, pas nadien wordt het tempo opgevoerd. Rond 19.20 uur kunnen we ons opmaken voor de koninklijke massasprint in Parijs. ¿¿Montgeron : où tout a commencé / where it all started #TDF1903 > #TDF2017 pic.twitter.com/RAGbUx0R4m — Le Tour de France (@LeTour)

Kanshebbers voor dagzege Tijdens de Tour moesten we afscheid nemen van snelle mannen Peter Sagan, Mark Cavendish, Arnaud Démare en Marcel Kittel. Welke sprinters blijven er dan nog over? Voor de dagzege wordt het uitkijken naar Bouhanni, Matthews, Boasson Hagen, Degenkolb, Groenewegen en Greipel. Die laatste kan voor de derde keer op rij zegevieren in Parijs, na winst in 2015 en 2016. Colbrelli, Cimolai, Swift en de gehavende Kristoff kunnen verrassen.