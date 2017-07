Benoot is beste Belg in de tijdrit: "Misschien wel mijn beste tijdrit ooit"

Door: redactie

Tiesj Benoot (Lotto-Soudal) reed een sterke chrono en eindigt als eerste Belg in de tijdrit op een 23ste stek, op 1:21 van winnaar Maciej Bodnar en staat nu 20ste in het eindklassement. "Ik wilde die plek verdedigen", zei hij na afloop.

"Ik stond na de rit van gisteren op een twintigste plaats in het algemene klassement", legde Benoot uit. "En ik wilde die top 20 verdedigen. Het was opmerkelijk dat net een ploegmaat, Tony Gallopin, achter mij stond. Het was gisterenavond nog een thema binnen de ploeg, op een speelse wijze weliswaar."



Dus knokte hij voor wat hij waard was in de tijdrit. "Ik ben zeer tevreden met mijn prestatie vandaag. Dit is misschien wel mijn beste prestatie ooit in een tijdrit en ik heb mijn twintigste plaats kunnen behouden. Morgen volgt nog een belangrijke dag voor ons, waarin we het maximale resultaat willen behalen met André Greipel. We zullen nog wel zien wat deze vorm mij oplevert na de Tour. Er volgen nog enkele wedstrijden waar ik mijn kans kan gaan, zoals de Clásica San Sebastián, de BinckBank Tour, de koersen in Canada en de Ronde van Lombardije."