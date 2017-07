Bardet "denkt dat hij ziek is" na inzinking, Froome "genoot van de sfeer"

Bart Audoore in Frankrijk

Dat de gele trui niet meer van schouders zou veranderen, was te verwachten: Froome kwam in de tijdrit nooit in verlegenheid. Maar de strijd om het podium was nog razend spannend. Bardet stortte helemaal in en houdt maar één seconde over voor de derde plaats.

Nooit eerder was het verschil tussen een nummer drie en vier zo klein in een grote ronde. Eén luttele seconde hield Romain Bardet over op Mikel Landa. Rigoberto Uran afhouden voor de tweede plaats was helemaal geen optie, maar dat was niet per se een verrassing. Dat ook de Spanjaard van Sky plots een grote bedreiging bleek, was dat wel.



De buffer van 1'13'' leek vooraf nochtans ruim, maar de 22,5 kilometer lange tocht door Marseille werd een lijdensweg. Bardet draaide zichtbaar hoekig. Op het pittige klimmetje halfweg kon de kopman van AG2R niet op de pedalen blijven staan. Hij probeerde keer op keer, maar moest telkens gaan zitten. Aan de finish bleek waarom.



"Ik voel me al een paar dagen niet goed", zei Bardet. "Na de rit met de Izoard ben ik slecht geworden. Ik denk dat ik ziek ben. Ik voelde vanmorgen al dat het niet goed zat. Ik betaal hier de inspanningen van de voorbije drie weken." Bardet zat met zijn rug tegen de muur van het stadion, de knieën hoog opgetrokken, het gezicht bleek, de haren kleefden plat op zijn hoofd. Dit leek een renner die op het punt stond op te geven, niet iemand die straks nog op het podium mag.



"Ik heb vandaag niet aan het podium gedacht", zei Bardet. "Ik heb gewoon geprobeerd om zo snel mogelijk mijn tijdrit af te werken. Het enige waar ik nog aan gedacht heb, zijn mijn familie en de mensen die me de voorbije weken gesteund hebben. Dat gaf me wat moed."



Even verderop deed ook Chris Froome het verhaal van zijn tijdrit, schijnbaar fit als een hoentje. "Dit was een goeie dag", zei de Brit. "Het is een ongelofelijk gevoel om voor de vierde keer de Tour te winnen. De sfeer hier in Marseille was ook enorm. Ik heb genoten." Dat hij de Tour zal afsluiten zonder ritzege, wat zelden gebeurt voor een eindwinnaar, leek Froome niet te deren. "Het ging drie weken om de eindwinst, ik ben niet bezig geweest met ritwinst. Als dat gebeurt, is dat natuurlijk fijn, maar ik had de handen vol. Ik heb geprobeerd om drie weken lang een hoog niveau te halen, dat was de opdracht."