Ritwinnaar Bodnar heeft boodschap voor Sagan: "Geef niet op man!"

Mathieu Goedefroy

22/07/17 - 18u31

© photo news.

Polen boven in Marseille vandaag. De laatste rit met inzet in deze Tour werd een rood-wit feestje, waarbij Maciej Bodnar (Bora) en Michal Kwiatkowski (Team Sky) het mooie weer maakten. Zij eindigden op één seconde van mekaar in de tijdrit. Winnaar Bodnar had bij het ontvangen van de zegebloemen nog een boodschap voor zijn verbannen ploegmaat Sagan: "Volgend jaar maak ik er samen met jou een fantastische Tour van."

Na het uitvallen van superster Peter Sagan was er voor Bora Hansgrohe nog weinig leuks aan deze Tour, tot Maciej Bodnar al dat leed vandaag deed vergeten. De Pool kon dit seizoen nog geen wedstrijd winnen, maar finishte op het laatste WK tijdrijden wel als vierde. Froome - die absoluut zijn eerste en enige ritwinst in deze Tour wilde behalen - was dus gewaarschuwd. "Ik wist natuurlijk dat Chris een fantastische tijdrijder is", aldus Bodnar. "En dat het erg moeilijk zou worden om hem vandaag te kloppen. Maar ik heb me erg goed voorbereid, en dat heeft geloond."



Met zijn ijzersterke 28'15" was het maatje van Sagan zes seconden sneller dan de gele trui, die zijn Poolse ploegmaat Kwiatkowski op amper één seconde van Bodnar zag stranden. "Als kind was het altijd mijn droom om de Tour te rijden. Dat deed ik dit jaar al voor de vijfde keer, en nu win ik ook nog eens een rit. Hier heb ik geen woorden voor." Toen de Pool nog gevraagd werd of hij al felicitaties had ontvangen van zijn uitgesloten ploegmaat Peter Sagan, had hij een speciale boodschap klaar. "Ik wil Peter het volgende zeggen: 'Geef niet op man. Blijf werken, en dan rijden we volgend jaar samen een fantastische Tour!'"



Pour la petite histoire: het is de eerste keer dat twee Polen de eerste plaatsen bezetten in een rit van een grote ronde. Bodnar is pas de derde Pool die na een Tourrit kan vieren. Ploegmaat Rafal Majka (twee ritten in 2014 en één rit in 2015) en landgenoot Zenon Jaskula (1993) gingen hem voor.