Froome komt met vierde Tourzege in uniek rijtje

Chris Froome komt met zijn vierde eindzege in de Tour de France in de galerij der groten. Enkel Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault en Miguel Induráin deden beter met vijf Tourzeges. Daarnaast wordt de Brit van Team Sky de vijfde renner die drie keer na elkaar de Ronde van Frankrijk op zijn palmares zet. Bobet (3, 1953-1955), Anquetil (4, 1961-1964), Merckx (4, 1969-1972) en Induráin (5, 1991-1995) deden het hem voor.



Daarnaast won Froome in 2017 nog geen koers, en dat is toch wel opmerkelijk. Sinds 1990 is het nog maar eenmaal voorgevallen - Oscar Pereiro in 2006 - dat de eindwinnaar van de Tour in datzelfde jaar geen enkele keer kon zegevieren.