Verkouden Van Avermaet wil seizoen als nummer 1 afsluiten: "Gedaan wat ik moest doen"

Door: redactie

22/07/17 - 17u59

© belga.

Greg Van Avermaet, 86ste in de tijdrit, sukkelt al een paar dagen met een verkoudheid en kijkt uit naar het eind van de Tour de France. "Deze tijdrit was nog een verplicht nummertje, morgen is de Tour voorbij", sprak hij na afloop.

Van Avermaet sukkelt met een zware verkoudheid en heeft last van slijmen, dus helemaal topfit voelt hij zich niet meer. "Ik ben tevreden over mijn Tour", liet hij optekenen na de tijdrit. "Ik heb gedaan wat ik moest doen, al had natuurlijk graag een rit gewonnen. Maar dat is jammer genoeg niet gelukt. Enkel van de etappe van gisteren heb ik een beetje spijt omdat ik niet mee was in de ontsnapping. Maar ik moet eerlijk zijn: ik had de benen niet. Ik ben al een paar dagen verkouden en dat voel je tijdens een inspanning."



Geen ritzege dus, na twee jaren waarin hij wel mocht juichen in de Tour. "Slecht is dat niet, het parcours zat ook een beetje tegen dit jaar. Veel kansen waren er niet voor mijn type renner."



Dus is het aftellen naar het slotakkoord zondag in Parijs, waarna de Waaslander zich nieuwe doelen stelt. "Ik wil vooral nog veel WorldTour-punten pakken. Ook al wint Froome de Tour, dan nog blijf ik leider en ik wil dit seizoen afsluiten als nummer 1. De GP Québec en GP Montreal zijn koersen die me goed liggen, veel punten opleveren en ik wil daar veel punten pakken. Als ik daar goed presteer, kan ik het seizoen afsluiten als beste van de wereld. Dat is toch wel uniek in je carrière en zal ik niet te veel meer maken."