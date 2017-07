Froome zet (ondanks Franse gejoel) punten op de i in pittige tijdrit, Bodnar pakt de dagzege

Door: Mike De Beck

Dat heet dan de punten op de i zetten. Chris Froome is er in de 22,5 kilometer lange tijdrit in Marseille met brio in geslaagd om zijn gele trui te verdedigen. Sterker nog, de Keniaanse Brit smeerde, onder de Franse fluitconcerten in de Vélodrome, zijn dichtste concurrenten nog wat tijd aan. Zo rijdt Chris Froome morgen naar Parijs om er zijn vierde eindoverwinning in de Tour de France op te halen. De dagzege was voor de Pool Maciej Bodnar.

Vooral op de korte klim de Notre-Dame de la Garde kraakten zo diep in de Tour de benen bij de meeste renners. Die andere favoriet voor de eindzege Primoz Roglic kreeg net voor die beklimming af te rekenen met materiaalpech en kon de zege op zijn buik schrijven. Het was al Polen wat de klok sloeg met Michal Kwiatkowski die slechts een seconde prijs moest geven op zijn landgenoot Maciej Bodnar.



Vanuit het Belgische kamp viel er dan weer slecht nieuws te rapen bij Oliver Naesen. De Belgische kampioen knalde in zijn tijdrit tegen het asfalt en moest wat ijs op zijn knie leggen. Tiesj Benoot is op de 22ste plek de eerste Belg op 1'21" van Maciej Bodnar. Ambiance pour Romain Bardet !!!! ¿¿¿¿¿¿ pic.twitter.com/vuR1xvP5Sv — Marion Rousse (@Roussemarion) Maciej Bodnar zette de allereerste richttijd neer. © photo news.