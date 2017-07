VIDEO: Ploegmaat Froome krijgt van ons dé rode lantaarn: "Ga dit verstoppen op zolder"

Mathieu Goedefroy in Frankrijk

22/07/17 - 16u05

© rv.

video Team Sky is overal. In deze Tour bezet het Britse team de eerste én de laatste plaats. De twijfelachtige eer van hekkensluiter is namelijk weggelegd voor Froomes knecht Luke Rowe. Omdat we dat wat sneu vonden voor de sympathieke Luke, brachten we hem vandaag zijn eigen trofee: de rode lantaarn. "Dankjewel, dit is echt een heel fijn cadeau. Ik ga het vast ergens verstoppen in mijn garage of op zolder!"