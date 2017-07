Twee Belgen dingen naar Prijs van Superstrijdlust

Door: redactie

22/07/17 - 15u13

© photo news.

Thomas De Gendt en Serge Pauwels zijn twee van de negen genomineerden voor de Prijs van de Superstrijdlust in de Tour de France. Dat maakte de jury bekend op het middaguur. Later op de dag stemmen zes juryleden over deze Prijs en het publiek krijgt ook één stem en kan via Twitter aanduiden wie volgens hen de Prijs verdient.