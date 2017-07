Barguil kaapt Superstrijdlust weg voor de neus van De Gendt, die te teleurgesteld is om te reageren

Thomas Lissens

22/07/17 - 16u28

© rv.

Niet Thomas De Gendt (Lotto Soudal), maar de Fransman Warren Barguil (Sunweb) is door de jury verkozen tot Meest Strijdlustige Renner in de Tour de France van 2017. De Gendt kreeg de meeste stemmen van het publiek, maar de zeskoppige - overwegend Franse - jury gaf de voorkeur aan bergkoning Barguil. Vier van de zes juryleden stemden uiteindelijk voor Barguil.

De Gendt heeft geen zin om te praten

Na zijn tijdrit was De Gendt nog in dubio over de uitslag van de stemming, maar intussen is de Lotto-Soudal-renner toch op de hoogte gebracht van de overwinning van Barguil. Onze man in Frankrijk trok naar de teambus voor een reactie, maar De Gendt had -begrijpelijk- niet veel zin om een reactie te ventileren toen hij in de auto stapte. Op Twitter reageerde de 30-jarige Oost-Vlaming wel kort: "de publieksstemming is voor mij meer waard dan de stemmen van de juryleden".



De Gendt gaf eerder vandaag wel aan dat hij het Barguil ook wel gunde. "Hij verdient die prijs ook zeker", sprak hij. "Barguil reed ook zeer aanvallend, dus ik zeg niet dat ik het alleen verdien, maar het had wel heel leuk geweest om die Prijs te krijgen. Ik was nog vaker dan hem in de aanval. Ik zie niet in wat ik nog meer kan doen om die Prijs te moeten krijgen. Ik was 11 keer in de aanval op 21 ritten. Dat is enorm veel. Het is jammer dat ik geen rit heb gewonnen. Dat had mooi geweest, maar ik heb me op een andere manier getoond in de ploeg en die Prijs had mooi geweest. Het is de enige prijs die je als aanvaller kan winnen, er bestaat geen trui of iets anders voor aanvallers, maar wel zo'n Prijs."



Overigens reed De Gendt vandaag geen slechte tijdrit. "Ik heb nog eens alles uit de kast gehaald. Maar ik voelde dat ik niet veel kracht meer heb in de benen had en dit was ook geen parcours dat me 100 procent lag."



De Gendt eindigde als tweede landgenoot na Tiesj Benoot, ondanks het korte feestje gisteravond. "Ik ga al een beetje vieren met wat Orvalletjes", zei hij gisteren. "Ik had er acht, maar ik heb gedeeld: Jurgen Roelandts, André Greipel en Lars Bak dronken ééntje mee. Zelf heb ik er twee gedronken en de rest ging naar het personeel."