Barguil kaapt Superstrijdlust weg voor de neus van De Gendt, die te teleugesteld is om te reageren

Thomas Lissens

22/07/17 - 16u28

© rv.

Niet Thomas De Gendt (Lotto Soudal), maar de Fransman Warren Barguil (Sunweb) is door de jury verkozen tot Meest Strijdlustige Renner in de Tour de France van 2017. De Gendt kreeg de meeste stemmen van het publiek, maar de zeskoppige - overwegend Franse - jury gaf de voorkeur aan bergkoning Barguil. Vier van de zes juryleden stemden uiteindelijk voor Barguil.

De Gendt heeft geen zin om te praten

Na zijn tijdrit was De Gendt nog in dubio over de uitslag van de stemming, maar intussen is de Lotto-Soudal-renner toch op de hoogte gebracht van de overwinning van Barguil. Onze man in Frankrijk trok naar de teambus voor een reactie, maar De Gendt had -begrijpelijk- niet veel zin om een reactie te ventileren toen hij in de auto stapte. Op Twitter reageerde de 30-jarige Oost-Vlaming wel kort: "de publieksstemming is voor mij meer waard dan de stemmen van de juryleden".