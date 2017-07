"L'Union fait la force": nieuwe fiets Naesen blinkt in Belgische driekleur

DM

Tour de France Na lang wachten heeft Oliver Naesen eindelijk zijn nieuwe fiets beet. De Belgische kampioen van AG2R wacht al een hele Tour op zijn gepersonaliseerd rijwiel en net voor de tijdrit is het dan toch prijs. Fietssponsor Factor pakt uit met een prachtige bolide in de Belgische driekleur. Het kader is bovendien gekruid met de slogan "L'Union fait la force."