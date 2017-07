Team Sunweb: de succesploeg die ontstaan is in... een discotheek

Joeri De Knop

22/07/17 - 12u30

Warren Barguil bezorgde Team Sunweb heel wat publiciteit in deze Tour. © photo news.

Vier etappezeges, groen én bollen. Na het Girosucces van Tom Dumoulin rendeert Sunweb ook maximaal in de Tour. Samen met Quick.Step-Floors en BMC behoort Team Sunweb tot de grote slokoppen van dit wielerseizoen. En zeggen dat de ploeg ontstaan is in een discotheek.

November 1998. Daar ligt de kiem van het huidige Team Sunweb. In discotheek Lucky in Rijssen houdt wijlen Arend Scheppink de ploeg Batavus-Bankgiroloterij-Big Star boven de doopvont. Het team teert een tijdlang op de expertise van Johan Capiot (ploegleider) en Bart Voskamp (kopman), maar gaat eind 2004 ei zo na op de fles. Scheppink vindt met Shimano op de valreep een nieuwe sponsor.



Vanaf 2006 verandert de naam van de fors Aziatisch getinte formatie in Skil-Shimano. In 2008 wordt Iwan Spekenbrink de nieuwe teammanager. Een jaar later rijden zijn troepen voor het eerst de Tour. Kleurloos en volstrekt anoniem. Hoongelach is hun deel. Dat verandert als ene Marcel Kittel op 31 juli 2011 in de Ronde van Polen voor de allereerste WorldTourzege zorgt. Skil wordt in 2012 vervangen door Argos Oil, dat twee jaar later op zijn beurt plaats ruimt voor Giant. Kittel en Degenkolb worden de boegbeelden. Eenmaal de WorldTourlicentie in 2013 op zak, stapelt het duo de (spurt)zeges in klassiekers en (grote) rittenkoersen op. Het team geeft ook jong talent een kans: onder hen Tom Dumoulin en Warren Barguil.



In september 2014 wordt het Duitse Alpecin aangetrokken als cosponsor en vanaf 2015 krijgt de ploeg een Duitse UCI-licentie. Degenkolb zorgt dat jaar voor twee klassieke successen in Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix. Maar hét voorlopige hoogtepunt blijft toch de Giro-eindzege van Tom Dumoulin, dit voorjaar. Gedroomd debuut in het professionele wegpeloton ook voor nieuwe geldschieter Sunweb.