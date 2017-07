Dat het in een tijdrit flink kan mislopen? Dat weet Chris Froome maar al te goed

Marc Ghyselinck

video Op de top van de Izoard was donderdag een zucht van opluchting hoorbaar tot in Parijs. Romain Bardet pakte nog vier seconden bonificatie, Rigoberto Uran verloor twee seconden. Maar Chris Froome weet het nu zeker: morgen wint hij zijn vierde Tour. Althans, zonder ongelukken...

Froome begon erg stuntelig aan zijn carrière als tijdrijder. Bij het WK 2006 in Salzburg verdedigde Froome de kleuren van zijn geboorteland Kenia in de U23-categorie. Maar in de eerste bocht ging het mis. Froome, in veel te ruim koerstenue, vloog meteen uit de bocht en reed ook nog een commissaris omver (onderstaande video vanaf ''10). Hij krabbelde weer overeind en zou uiteindelijk 37ste worden. Als hij maar geen tijdrijder werd. Froome noemde het zijn "most embarrassing moment" in zijn carrière. Rode kaken.



Elf jaar later is de Brit echter zes keer winnaar in een tijdrit. De eerste keer was een proloogzege in de Ronde van Romandië 2013. Nog dat jaar won Froome een tijdrit in de Tour (Embrun-Chorges, 32 km). In 2014 won hij twee keer: in de Dauphiné (Lyon, 10 km) en alweer in de Ronde van Romandië (Neuchâtel, 18,5 km). Nog twee overwinningen behaalde Froome in 2016. Dat was dit keer in de Tour (Mégève, 17 km) en in de Vuelta (Calpe, 37 km). In een carrière van ruim elf jaar werd Rigoberto Uran drie keer winnaar in een tijdrit. De meest prestigieuze was natuurlijk zijn tijdritzege in de Giro 2014 (Barbaresco-Barolo, 42 km). Het mag dus geen wonder heten dat Bardet en Uran hun hoop eigenlijk al hebben opgeborgen...