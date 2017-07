Wordt het toch nog spannend? Deze secondeslagen uit de Tourgeschiedenis beslisten over winst

Dries Mombert

Tour de France Het lijkt een uitgemaakte zaak: Chris Froome wint straks na de beslissende tijdrit de vierde Ronde van Frankrijk uit zijn carrière. Al mag er met een voorsprong van 23 seconden op Romain Bardet en 29 tellen op Rigoberto Uran uiteraard niet veel mislopen. In het verleden zorgde de afsluitende tijdrit voor nagelbijters vanjewelste, een overzicht.

1968: Tijdrijder Van Springel verliest de Tour aan "Rayban" Janssen Bijna 50 jaar geleden stond Herman Van Springel voor een haast identieke opdracht als Chris Froome vandaag. De toen 26-jarige Belg verdedigde in de afsluitende tijdrit een voorsprong van 16 seconden op naaste concurrent Jan Janssen.



De betere tijdrijder kon als eerste Belg na de Tweede Wereldoorlog een eindzege in de Tour in de wacht slepen, maar Van Springel blokkeerde finaal tijdens de slotproef in Parijs.



Jan Janssen, getooid in een Rayban-zonnebril, steeg boven zichzelf uit en boog zijn achterstand in het algemene klassement om in een voorsprong van 38 seconden. Van Springel bleef ontgoocheld achter, maar toonde zich groot in het verlies. Eén jaar later zou Eddy Merckx wél voor een Belgische eindzege zorgen. Jan Jansen (Ned) won Paris Nice in 1964. Went on to win the Tour de France in 1968 snapping victory from Herman van Springel. pic.twitter.com/a6RBxnPxm4 — The World of Cycling (@twocGAME) Wed Mar 01 00:00:00 MET 2017

1987: Roche realiseert dubbel Giro-Tour na kabinetstukje in tijdrit Ook Stephen Roche weet hoe je een slottijdrit in de Tour moet aanpakken. De Ier beleefde dertig jaar geleden een absoluut boerenjaar met eindwinst in de Giro, de Tour en het wereldkampioenschap.



Toch werd de Tour in 1987 een prangertje. Roche verscheen aan de start van de slottijdrit als tweede in de algemene rankschikking, met een achterstand van 21 seconden op Pedro Delgado.



De Ier liet het niet aan zijn hart komen en pakte klimmer Delgado al bij al vrij makkelijk in. 21 seconden achterstand werd 40 seconden voorsprong. Roche zou zijn exploot nooit meer herhalen, maar mocht dertig jaar geleden met het op vier na kleinste verschil in de eindstand van de Tour zijn 'moment de gloire' beleven. How @Stephenj_Roche ruled cycling in 1987 #StevenPye @Guardian_sport https://t.co/0wzRD387cw @1980sSportsBlog @letour @carreraworld pic.twitter.com/Qq9ysXOusy — Optimum Sports Media (@optimum_sports) Sat Jul 22 00:00:00 MEST 2017

1989: Lemond trekt aan het langste eind in nagelbijter met Fignon De spannendste Tour aller tijden werd zonder twijfel beslecht in 1989. Aan de vooravond van de afsluitende tijdrit stond Greg Lemond 50 seconden in het krijt bij Laurent Fignon.



De Amerikaan hield in de slottijdrit op de Champs-Elysées wel nog een stevige truc achter de hand. Op aanraden van ploegleider José De Cauwer liet Lemond een ossenkopstuur monteren en dat legde de drievoudige Tourwinnaar geen windeieren.



Lemond boog zijn achterstand met een knaltijd om. Fignon, met paardenstaart, verloor de Tour met amper 8 seconden verschil. "De Professor" bleef verweesd achter ondanks een klacht over Lemonds atypische tijdritstuur. The greatest Tour in history with an all star cast on the podium. The 1989 Tour de France. 1. Greg Lemond 2. Laurent Fignon 3. Pedro Delgado pic.twitter.com/c0RI7YURT3 — The World of Cycling (@twocGAME) Tue Jul 11 00:00:00 MEST 2017

2003: "Der Jan" ziet Tourdroom aan diggelen spatten op natte rotonde Ondanks de jarenlange hegemonie van Lance Armstrong was zijn vijfde Tour wellicht de moeilijkste om in de wacht te slepen. De Amerikaan kende alle moeite van de wereld met een herrezen Jan Ullrich.



De Duitser tijdrijder moest na een stevige remonte in de derde Tourweek nog een dikke dertig seconden goedmaken op zijn Amerikaanse kwelduivel. In een uitgeregende proef tegen de klok in Nantes zouden de twee tijdrijders een verbeten duel uitvechten.



Ullrich vertrok als een kanonskogel en leek aan zijn achterstand te knabbelen, tot een valpartij op een rotonde roet in het eten gooide. "Der Jan" had 's ochtends de tijdrit niet verkend en dat betaalde de renner van Bianchi cash. Armstrong won zo ternauwernood zijn vijfde Ronde van Frankrijk met een voorsprong van 1'01".

2007: Contador houdt ontketende Evans af In een afsluitende tijdrit van 55 kilometer stond Cadel Evans in 2007 voor een haast onmogelijke opdracht. De Australiër keek voor de negentiende etappe tussen Cognac en Angoulême aan tegen een achterstand van bijna twee minuten.



Evans verbaasde echter vriend en vijand in de tijdrit. Mede dankzij de lengte van het karwei kon de Australiër van Lotto virtueel tot op een handvol seconden naderen van gele trui Alberto Contador.



Met nog 23 tellen achterstand kwam Evans ontgoocheld over de meet. Uitstel was geen afstel, want de Australiër zou vier jaar later op 34-jarige leeftijd toch nog zijn felbegeerde Tourzege in de wacht slepen. Cyclingnewsfeed: 23 seconds: 10 years after Cadel Evans' 2007 Tour de France podium #TDF2017 ¿ pic.twitter.com/rdTtLwQePW — QuipmoBike (@QuipmoBike) Sat Jul 22 00:00:00 MEST 2017