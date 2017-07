Froome beducht voor gevaar in tijdrit: "Crashen is grootste gevaar"

YP

Chris Froome weet dat hij morgen de grote favoriet is om opnieuw de Tour de France naar zijn hand te zetten, maar is zich wel beducht van de gevaren in de tijdrit. "Daarin kan ik vallen of pech krijgen. Het grootste gevaar is crashen. Een wiel kan je altijd vervangen, een gebroken been niet", zei Froome vandaag na de negentiende etappe.