De Gendt: "Vanavond vieren met Orval"

Thomas De Gendt pikte zijn dichtste ereplaats mee in deze Tour de France, een vijfde stek. "Het was een goede ontsnapping", zei hij na afloop, "op het eind gaat het er dan heel tactisch aan toe, maar Edvald is wel een mooie winnaar. Hij verdient die zege wel na zijn sterke Tour."

Vanavond drink ik een paar Orvals, ik heb er acht gekregen en twijfel nog of ik er paar zal uitdelen (lachend). Vanavond vier ik het einde van de Tour. Ja, vanavond al. Dat mag al eens Thomas De Gendt

De Gendt schoof mee in zijn elfde vlucht van de voorbije week. "En dat was niet meteen gepland. Het doel was om een klein groepje te laten rijden en dan de vlucht te controleren voor André Greipel. Hij wou sprinten, maar dat was het idee bij de bespreking. Evident zou het niet worden, want de helft van het peloton wilde vandaag in de ontsnapping, dan wordt het moeilijk. Ik zat eigenlijk het tempo te drukken, maar plots ging de snelheid de hoogte in, hadden we een gat en was ik dus weer mee in de vlucht. "



"Ik wist dat het moeilijk zou worden om te winnen", aldus De Gendt. "Want de finale was meer op maat van snelle jongens. Het was niet lastig genoeg, ik moest ontsnappen om te winnen. Ook Chavanel en Boasson Hagen hadden dat plan. Uiteindelijk raakt Edvald weg en moet ik sprinten voor een derde stek. Ik zette mijn sprint van ver in, maar dan zie je dat die anderen een punch hebben waarover ik niet beschik. dat zijn jongens die nog een extra versnelling hebben."



"Morgen in de tijdrit zien we wel. Zondag haal ik en de rest van het team nog eens alles uit de kast voor André Greipel. Hij won al in Parijs en maakt een grote kans. We hebben nog geen zege en gaan hem zo goed mogelijk proberen helpen aan die overwinning."



Overigens hoopt De Gendt nog altijd op de Prijs van de Superstrijdlust. "Ik was mee in elf ontsnappingen", aldus de Oost-Vlaming, "en vandaag haal ik eindelijk eens een ereplaats. Het is 'slechts' vijfde, je hoopt op meer, maar het is dan toch een vijfde stek en dat is beter dan niets. Ik houd er rekening mee dat ik die Prijs van de Superstrijdlust niet win. Als dat wel lukt, dan is dat heel mooi, maar ik kan gewoon niet meer doen dan wat ik de voorbije weken heb getoond. Ik heb hem verdiend ja, maar Barguil ook en Fransen blijven Fransen (de jury is hoofdzakelijk Frans). Heel hard ga ik het met allemaal niet aantrekken. Vanavond drink ik een paar Orvals, ik heb er acht gekregen en twijfel nog of ik er paar zal uitdelen (lachend). Vanavond vier ik het einde van de Tour. Ja, vanavond al. Dat mag al eens."



"De Twitterstemmen winnen wordt niet gemakkelijk (wie wint op Twitter, krijgt één van de zeven stemmen voor de Superstrijdlust). Vorig jaar pakte Pantano opeens ook veel stemmen toen Colombia wakker werd", lacht hij, "dat is zo'n groot land, ze zijn met zo veel. Ik vind het stemmen via Twitter trouwens maar raar."



Anderzijds, als hij wat Belgische coryfeeën aanmaant om reclame te maken kan dat helpen, zoals VRT-presentator Karl Vannieuwkerke, met meer dan 100.000 volgers. "Van mij mag hij reclame maken, ik ben bereid om veel te doen. Mijn truitjes mogen in ruil geveild worden voor het goede doel, zonder probleem."