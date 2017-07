LIVE vanaf 13u45: Pakt Froome dan toch de ritzege in tijdrit?

Door: redactie

22/07/17 - 10u30

Tijdritten zijn niet meer zo in trek en die op het einde van deze Tour is dan ook nog eens atypisch op de koop toe. Geen lange, rechte wegen dit keer, wel een stedelijk traject door Marseille, met de korte maar lastige klim naar Notre-Dame-de-la-Garde als niet onaardige hindernis.

Voor het eerst sinds vele jaren wordt weer aangeknoopt met een traditie: een aankomst op een wielerbaan, het Stade Vélodrome, waar destijds de spurters felle duels uitvochten. Het valt bovendien af te wachten of deze rit tegen de klok nog veel invloed zal hebben op het klassement aan de top. Chris Froome kan alvast wel zijn eerste ritzege boeken in deze Tour de France.



Of hem dat lukt komt u hier vanaf 13u45 te weten!