LIVE Tour: Houdt Froome stand in beslissende tijdrit?

22/07/17 - 13u50

Tijdritten zijn niet meer zo in trek en die op het einde van deze Tour is dan ook nog eens atypisch op de koop toe. Geen lange, rechte wegen dit keer, wel een stedelijk traject door Marseille, met de korte maar lastige klim naar Notre-Dame de la Garde als niet onaardige hindernis.



Voor het eerst sinds vele jaren wordt weer aangeknoopt met een traditie: een aankomst op een wielerbaan, het Stade Vélodrome, waar destijds de spurters felle duels uitvochten. Het valt bovendien af te wachten of deze rit tegen de klok nog veel invloed zal hebben op het klassement aan de top. Chris Froome kan alvast wel zijn eerste ritzege boeken in deze Tour de France.



Of hem dat lukt komt u hier vanaf 13u45 te weten!

Phinney voorlopig ook de beste aan tweede tussenpunt Heeft Taylor Phinney zijn goede tijdritbenen van weleer teruggevonden? Hij heeft in elk geval duidelijk ook de beste tijd bij het tweede tussenpunt. Robert Wagner is daar tweede op 55 seconden van de Amerikaan.

Phinney snelste aan eerste tussenpunt Taylor Phinney heeft momenteel de snelste tijd bij het eerste tussenpunt, na 10,2 kilometer. De Amerikaan deed er 12 minuten en 26 seconden over. Claeys staat daar voorlopig derde met een tijd van 12'59". Het tweede tussenpunt volgt na 15,6 kilometer. A la recherche d'ombre ! / It's very hot! #TDF2017 pic.twitter.com/wYIajzcUhS — Le Tour de France (@LeTour) Sat Jul 22 00:00:00 MEST 2017

Dimitri Claeys onderweg Dimitri Claeys is de eerste Belg die aan de 22,5 kilometer lange tijdrit begint. Binnen een dikke vijf minuten gaat Guillaume Van Keirsbulck van start.

Overzicht belangrijke starttijden 13:54 - Taylor Phinney (VS)

14:20 - Stephen Cummings (GB)

14:41 - Maciej Bodnar (Pol)

14:43 - Vasil Kiryienka (WRu)

14:56 - Tony Martin (Dui)

15:17 - Stefan Küng (Zwi)

15:37 - Jonathan Castroviejo (Spa)

15:39 - Michal Kwiatkowski (Pol)

15:59 - Primoz Roglic (Slo)

16:42 - Nairo Quintana (Col)

16:46 - Alberto Contador (Spa)

16:48 - Warren Barguil (Fra)

16:50 - Louis Meintjes (ZAf)

16:52 - Simon Yates (GB)

16:54 - Daniel Martin (Ier)

16:56 - Fabio Aru (Ita)

16:58 - Mikel Landa (Spa)

17:00 - Rigoberto Uran (Col)

17:02 - Romain Bardet (Fra)

17:04 - Chris Froome (GB)

Rowe is vertrokken De kop is eraf! Luke Rowe is vertrokken, hij heeft een achterstand van zeven minuten en zes seconden op Tom Leezer, de voorlaatste in het klassement. De kans is dus groot dat de Brit de rode lantaarn wordt van deze Tour.

Parcours het Stade Vélodrome is vandaag de start- en aankomstplaats van de tijdrit in Marseille. In totaal moeten de renners 22,5 kilometer bolwerken. Na een dikke veertien kilometer volgt de beklimming van de Notre-Dame de la Garde, een hindernis van 1,2 kilometer lang aan een gemiddeld stijgingspercentage van 9,5%, maar met pieken tot 17 procent. Eenmaal de renners beneden zijn, volgen vijf vlakke kilometers naar de prachtige tempel. Stage 20 - ¿¿ Marseille > Marseille (ITT) ¿¿



¿¿ 22,5 km

¿¿ First rider: 1:45pm

¿¿ TV Coverage: 1:40pm

¿¿ Last rider: 5:04pm#TDF2017 pic.twitter.com/SlhPvBpId3 — Le Tour de France (@LeTour) Sat Jul 22 00:00:00 MEST 2017

Rowe eerste starter Om 13.50 uur rolt Luke Rowe als eerste van het startpodium. De Brit is dan ook de rode lantaarn. Na de werkmier van Team Sky trekken Tom Leezer (LottoNL-Jumbo) en Rüdiger Selig (Bora-Hansgrohe) zich op gang. Ridden a few km on the front with this big guy @ChristianKnees the last weeks , but today for 22.5km we go solo ¿¿¿¿ pic.twitter.com/Y0XYZ2ipS6 — Luke Rowe (@LukeRowe1990) Sat Jul 22 00:00:00 MEST 2017