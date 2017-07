Herbeleef: Froome vliegt naar vierde Tourzege, Bodnar wint tijdrit

XC

22/07/17 - 17u35

Tijdritten zijn niet meer zo in trek en die op het einde van deze Tour is dan ook nog eens atypisch op de koop toe. Geen lange, rechte wegen dit keer, wel een stedelijk traject door Marseille, met de korte maar lastige klim naar Notre-Dame de la Garde als niet onaardige hindernis.



Voor het eerst sinds vele jaren wordt weer aangeknoopt met een traditie: een aankomst op een wielerbaan, het Stade Vélodrome, waar destijds de spurters felle duels uitvochten. Het valt bovendien af te wachten of deze rit tegen de klok nog veel invloed zal hebben op het klassement aan de top. Chris Froome kan alvast wel zijn eerste ritzege boeken in deze Tour de France.



Of hem dat lukt komt u hier vanaf 13u45 te weten!

Bardet blijft net op podium Terwijl Bardet bijna wordt ingehaald door Froome, houdt de Fransman amper één seconde over om als derde in het klassement te eindigen. Landa wordt vierde op 2'21" van Froome.

Uran bijna ten val In een van de laatste bochten knalt Uran tegen de dranghekken. Zo verliest hij nog enkele seconden, al finisht hij wel op een knappe zevende plek. Hij wordt tweede in het klassement. #ICYMI C'était très chaud pour @UranRigoberto qui prend tout de même la 2e place au classement général ! / Close call for R. Uran! #TDF2017 pic.twitter.com/8qfOCLYSgG — Le Tour de France (@LeTour) Sat Jul 22 00:00:00 MEST 2017

Froome kan nog steeds winnen Chris Froome komt aan het tweede tussenpunt voorbij op drie seconden. Mits een goede afdaling, kan hij ook nog eens de dagzege grijpen.

Simon Yates beste jongere Simon Yates volgt zijn broer Adam op als beste jongere van de Tour. Opmerkelijk: hij rijdt vandaag exact dezelfde tijd als zijn concurrent Louis Meintjes.

Bardet rampzalig onderweg Bardet zit nu al op 1'17" van Kwiatkowski en lijkt bijna stil te staan op de helling. Als hij zo voortdoet, gaat Froome hem mogelijk nog inhalen. De etappe te veel voor de Fransman.

Contador valt stil in slot Contador is duidelijk te voortvarend van start gegaan. Hij finisht op de vijfde plaats, op 21 tellen van Bodnar.

Froome op amper twee seconden! Chris Froome komt als tweede door bij het eerste tussenpunt. Hij loopt zo stevig uit op Bardet en Uran. Gaat de Brit nog voor etappewinst? Het geel lijkt alvast veilig voor Froome.

Uran nu al over Bardet Romain Bardet valt tegen. Hij verliest bij het eerste tussenpunt 45 tellen op Kwiatkowski. Uran springt zo nu al over de Fransman naar de tweede plek in het klassement.

Uran matig vertrokken Uran is voorlopig veertiende bij het eerste tussenpunt, waar hij al 26 seconden moet prijsgeven op Kwiatkowski. Chris Froome lijkt zonder ongelukken zeker van de gele trui.

"Snel parcours" "Het is een snel parcours, niet heel technisch", vertelde Froome gisteren op het persmoment van de gele trui. "Een tijdrit voor krachtpatsers die past bij mannen met power in de benen. Mijn benen zijn goed, wat dat betreft moet het lukken. De zege in de tijdrit zelf? We zien wel, ik wil in de eerste plaats die gele trui."

Contador verbaast Gaat Alberto Contador voor een kleine verrassing zorgen? Bij het tweede tussenpunt zit de Spanjaard op minder dan een seconde van Kwiatkowski, en doet zo beter dan Bodnar. Contador gaat in elk geval over Barguil naar de negende plek in het klassement wippen.

Boegeroep voor Froome Het Franse publiek toont zich niet sportief. Froome wordt namelijk op het startpodium zwaar uitgefloten. De Brit telt 23 seconden voorsprong op Romain Bardet en 27 tellen op Rigoberto Uran. Recht blijven is de boodschap, want in principe is de gele trui de betere tijdrijder van allemaal. Iedereen is nu vertrokken! Le dernier à s'élancer est @chrisfroome ! Tout le monde est sur la route à présent ! / C. Froome is the last one to take off! #TDF2017 pic.twitter.com/uod4Pnzb9e — Le Tour de France (@LeTour) Sat Jul 22 00:00:00 MEST 2017

Benoot beste Belg Tiesj Benoot wordt de beste Belg van de dag. De Lotto Soudal-renner is momenteel 15de op 1'21" van Bodnar.

Aru vertrekt Fabio Aru rolt van het startpodium. Mits een goede tijdrit kan hij nog de vierde plaats veroveren, maar een topdrienotering lijkt zo goed als onmogelijk. Zonder die bronchitis had de Italiaan ongetwijfeld hoger kunnen eindigen.

Top 10 is vertrokken Alberto Contador is vertrokken. De Spanjaard moet amper twaalf seconden goedmaken op Barguil, om zo naar de negende plek te wippen. Al kan hij daarmee onmogelijk tevreden zijn. Voor de Tour mikte 'El Pistolero' op de eindoverwinning.

Naesen gevallen Oliver Naesen is in de tweede bocht van de afdaling na het klimmetje tegen de vlakte gegaan. Momenteel wordt er ijs gelegd op de knie van de Belgische kampioen, maar dat is vooral preventief met het oog op morgen. 'Oli' finishte vandaag als 111de, op 3 minuten en 41 seconden van Bodnar. Bijna vier weken na zijn Belgische titel kreeg Naesen eindelijk zijn aangepaste fiets in de nationale driekleur, al kon hij er vandaag nog niet mee rijden. Aangezien het een tijdrit was, moest hij die op een gewone tijdritfiets afwerken.

Roglic haalt net top 10 Met gebogen hoofd komt Roglic als tiende over de streep. Hij strandt op 50 seconden van Bodnar. Binnen tien minuten trekt Alberto Contador - de tiende in het klassement - zich op gang.

Barguil krijgt Superstrijdlust Warren Barguil heeft de prijs voor de Superstrijdlust gewonnen. De Fransman kreeg vier stemmen, De Gendt overtuigde 'slechts' twee juryleden, en werd tweede. Le Super Combatif du #TDF2017 est @WarrenBarguil ! Bravo ! / The Super Combatif is W. Barguil! Congrats! ¿¿#PrixAntargaz pic.twitter.com/O4ma3RaOEd — Prix Antargaz (@PrixAntargaz) Sat Jul 22 00:00:00 MEST 2017

Pech voor Roglic Roglic krijgt af te rekenen met materiaalpech. Hij wordt op de beklimming opnieuw op gang geduwd. Zo mag hij definitief een kruis maken over de dagzege.

De Gendt voorlopig beste Belg Thomas De Gendt zet voorlopig de 19de tijd neer. Hij finisht in 30'01" en doet zo beter dan Vermote die als 26ste afklokte in 30'18".

Roglic stelt teleur Bij het eerste tussenpunt moet Primoz Roglic al 25 tellen prijsgeven op Bodnar. Het ziet ernaar uit dat de Sloveen niet de primus wordt vandaag, tenzij hij vliegt op het klimmetje. Zo lijkt enkel Chris Froome nog de enige die de Pool van zijn troon kan stoten.

Kwiatkowski redt het net niet Ook Kwiatkowski bijt zijn tanden stuk op de tijd van Bodnar. Hij strandt op amper één seconde van zijn landgenoot. De Polen doen het uitstekend vandaag. .@michalkwiatek échoue à la 2ème place provisoire pour 0'1"15 / @michalkwiatek finishes 2nd for only 0'1"15 behind @maciejbodnar #TDF2017 pic.twitter.com/seqMSLoSOC — Le Tour de France (@LeTour) Sat Jul 22 00:00:00 MEST 2017

Roglic onderweg Intussen is ook favoriet Primoz Roglic van het startpodium gerold. De Sloveen viel tijdens de openingstijdrit, neemt hij vandaag revanche? De ex-schansspringer heeft in elk geval al getoond dat hij in vorm is, hij won namelijk de rit over de Galibier.

Kwiatkowski levert lichtjes in Bij het tweede tussenpunt heeft Kwiatkowski nog een voorgift van twee seconden op Bodnar. Het wordt bijzonder spannend! Welke Pool trekt aan het langste eind?

Kwiatkowski maakt indruk Kwiatkowski is goed op weg om de tijd van zijn landgenoot te breken. Bij het eerste tussenpunt is de Sky-renner zes seconden sneller dan Bodnar. Op die beklimming kan hij in principe zijn voorsprong nog wat uitbreiden. Gaat Team Sky de tegenstand weer verpletteren in de tijdrit?

Küng vierde Ook Stefan Küng kan de tijd van Bodnar niet verbeteren. De tweede van de openingstijdrit is 34 seconden trager dan de Pool. De tweede van gisteren, Nikias Arndt, heeft ietwat verrassend voorlopig de derde tijd aan de finish. Le Top 10 provisoire / The Top 10 at the moment #TDF2017 pic.twitter.com/PCfUmzDoaj — Le Tour de France (@LeTour) Sat Jul 22 00:00:00 MEST 2017

Castroviejo valt net na start Jonathan Castroviejo was een van de outsiders voor de dagzege, maar hij zal vandaag niet winnen. De Spanjaard ging al snel tegen de vlakte, maar stond gelukkig meteen weer recht. Benieuwd of hij nog de motivatie vindt om vol door te rijden. Castroviejo down. pic.twitter.com/YwaJQWXXVt — cyclingreporter (@cyclingreporter)

Martin bijt tanden stuk op tijd van Bodnar Martin kan niets meer goedmaken in het slot, maar verliest ook geen extra tijd. De Duitser finisht op 14 tellen van de Pool. 'Der Panzerwagen' zal geen etappe winnen in deze Tour. Martin battu par Bodnar ! / Bodnar beats Martin! #TDF2017 pic.twitter.com/SUyh1g2Jxz — Le Tour de France (@LeTour) Sat Jul 22 00:00:00 MEST 2017

Martin verliest tijd Martin is bij het tweede tussenpunt 14 seconden trager dan Bodnar. De wereldkampioen tijdrijden heeft nog zeven kilometer om die achterstand goed te maken. Intussen hebben we een nieuwe top 3 aan de finish:

1. Bodnar 28.15

2. Bauer +0.41

3. Sütterlin +0.42

Frans publiek neemt afscheid van Voeckler Thomas Voeckler is onder luid applaus vertrokken voor zijn onderneming tegen de klok. De Fransman is namelijk bezig aan zijn voorlaatste dag als profwielrenner. Na deze Tour zet hij er een punt achter. Jammer dat hij de voorbije weken geen rol van betekenis kon spelen. Dernier chrono de sa vie de cycliste professionnel pour Voeckler. #TDF2017 pic.twitter.com/VNoAaST2jI — Le Gruppetto (@LeGruppetto)

Martin één seconde trager dan Bodnar Bij het eerste tussenpunt is Tony Martin één seconde trager dan Bodnar. Het wordt spannend!

Bodnar zet kanontijd neer Bodnar is in het tweede gedeelte nog gaan versnellen, zo blijkt. De Pool is aan de finish maar liefst 1 minuut en 6 seconden sneller dan Phinney. Hoe gaat Tony Martin om met de tijd van de tijdritspecialist van Bora-Hansgrohe? ¿¿ Nouveau meilleur temps pour @maciejbodnar / ¿¿ New best time for @maciejbodnar #TDF2017 pic.twitter.com/N9Cev7P0wT — Le Tour de France (@LeTour) Sat Jul 22 00:00:00 MEST 2017

Cummings problemen gehad? Cummings is in alle stilte gefinisht in een matige chrono van 31'45", maar liefst twee minuten en 24 seconden trager dan Phiney. Heeft de Brit problemen gehad? Of koos hij voor een snipperdag?

Bodnar vliegt Maciej Bodnar is al een speer vertrokken. Bij het eerste tussenpunt zet hij Kiryienka en Bak op 24 seconden. Die laatste is boven op de Notre-Dame de la Garde plots 16 seconden trager dan Phinney. De Deen heeft geen al te beste klim gereden. Et c'est parti pour le champion du monde ! / @tonymartin85 is on! #TDF2017 pic.twitter.com/Vvg8w2hSSo — Le Tour de France (@LeTour) Sat Jul 22 00:00:00 MEST 2017

Bak uitstekend onderweg Lars Bak heeft de snelste tijd aan het eerste tussenpunt. De Deen van Lotto Soudal is drie seconden sneller dan Taylor Phinney. Met Bodnar en Kiryienka zijn nu ook twee gevaarlijke klanten vertrokken.

Vermote finisht als derde Julien Vermote zet een voorlopige derde tijd neer. Hij klokt af in 30'18", en is daarmee 57 seconden trager dan Phinney.

Is dit de topfavoriet? Tony Martin is begonnen aan zijn opwarming. 'Der Panzerwagen' start om 14.56 uur. Benieuwd of hij straks kan uitpakken met een kanontijd. Roglic wordt misschien wel zijn grootste concurrent.





Cummings trager dan Phinney Cummings moet bij het eerste tussenpunt al 16 seconden prijsgeven op Taylor Phinney. Deelt de Brit van Dimension Data zijn tijdrit in?

Eerste richttijd? Taylor Phinney finisht in een tijd van 29'21", goed voor een gemiddelde van 46 kilometer per uur. Intussen is ook hardrijder Cummings vertrokken. Doet hij beter dan de Amerikaan? Taylor Phinney explose le meilleur temps ! / @taylorphinney with a great time! #TDF2017 @TISSOT pic.twitter.com/DfpXcl2GvD — Le Tour de France (@LeTour) Sat Jul 22 00:00:00 MEST 2017

Phinney voorlopig ook de beste aan tweede tussenpunt Heeft Taylor Phinney zijn goede tijdritbenen van weleer teruggevonden? Hij heeft in elk geval duidelijk ook de beste tijd bij het tweede tussenpunt. Robert Wagner is daar tweede op 55 seconden van de Amerikaan.

Phinney snelste aan eerste tussenpunt Taylor Phinney heeft momenteel de snelste tijd bij het eerste tussenpunt, na 10,2 kilometer. De Amerikaan deed er 12 minuten en 26 seconden over. Claeys staat daar voorlopig derde met een tijd van 12'59". Het tweede tussenpunt volgt na 15,6 kilometer. A la recherche d'ombre ! / It's very hot! #TDF2017 pic.twitter.com/wYIajzcUhS — Le Tour de France (@LeTour) Sat Jul 22 00:00:00 MEST 2017

Dimitri Claeys onderweg Dimitri Claeys is de eerste Belg die aan de 22,5 kilometer lange tijdrit begint. Binnen een dikke vijf minuten gaat Guillaume Van Keirsbulck van start.

Overzicht belangrijke starttijden 13:54 - Taylor Phinney (VS)

14:20 - Stephen Cummings (GB)

14:41 - Maciej Bodnar (Pol)

14:43 - Vasil Kiryienka (WRu)

14:56 - Tony Martin (Dui)

15:17 - Stefan Küng (Zwi)

15:37 - Jonathan Castroviejo (Spa)

15:39 - Michal Kwiatkowski (Pol)

15:59 - Primoz Roglic (Slo)

16:42 - Nairo Quintana (Col)

16:46 - Alberto Contador (Spa)

16:48 - Warren Barguil (Fra)

16:50 - Louis Meintjes (ZAf)

16:52 - Simon Yates (GB)

16:54 - Daniel Martin (Ier)

16:56 - Fabio Aru (Ita)

16:58 - Mikel Landa (Spa)

17:00 - Rigoberto Uran (Col)

17:02 - Romain Bardet (Fra)

17:04 - Chris Froome (GB)

Rowe is vertrokken De kop is eraf! Luke Rowe is vertrokken, hij heeft een achterstand van zeven minuten en zes seconden op Tom Leezer, de voorlaatste in het klassement. De kans is dus groot dat de Brit de rode lantaarn wordt van deze Tour.

Parcours het Stade Vélodrome is vandaag de start- en aankomstplaats van de tijdrit in Marseille. In totaal moeten de renners 22,5 kilometer bolwerken. Na een dikke veertien kilometer volgt de beklimming van de Notre-Dame de la Garde, een hindernis van 1,2 kilometer lang aan een gemiddeld stijgingspercentage van 9,5%, maar met pieken tot 17 procent. Eenmaal de renners beneden zijn, volgen vijf vlakke kilometers naar de prachtige tempel. Stage 20 - ¿¿ Marseille > Marseille (ITT) ¿¿



¿¿ 22,5 km

¿¿ First rider: 1:45pm

¿¿ TV Coverage: 1:40pm

¿¿ Last rider: 5:04pm#TDF2017 pic.twitter.com/SlhPvBpId3 — Le Tour de France (@LeTour) Sat Jul 22 00:00:00 MEST 2017

Rowe eerste starter Om 13.50 uur rolt Luke Rowe als eerste van het startpodium. De Brit is dan ook de rode lantaarn. Na de werkmier van Team Sky trekken Tom Leezer (LottoNL-Jumbo) en Rüdiger Selig (Bora-Hansgrohe) zich op gang. Ridden a few km on the front with this big guy @ChristianKnees the last weeks , but today for 22.5km we go solo ¿¿¿¿ pic.twitter.com/Y0XYZ2ipS6 — Luke Rowe (@LukeRowe1990) Sat Jul 22 00:00:00 MEST 2017