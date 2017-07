Boasson Hagen verschalkt Belgen in langste Tourrit, Keukeleire sprint naar derde plek

XC

21/07/17 - 17u40

© belga.

Boasson Hagen heeft de 19de etappe van de Tour gewonnen. De 30-jarige Noor van Dimension Data reed in de absolute slotfase weg van zijn medevluchters. Nikias Arndt werd tweede op korte afstand. Jens Keukeleire sprintte in de achtergrond naar de derde plek. Thomas De Gendt en Jan Bakelants zaten ook in de kopgroep, en moesten vrede nemen met een vijfde en achtste plek. Geletruidrager Chris Froome kende geen problemen en begint morgen met een voorsprong van 23 seconden op Romain Bardet aan de tijdrit in Marseille, Rigoberto Uran volgt op 29 tellen van de Brit.

Vandaag stond er tussen Embrun en Salon-de-Provence een tocht van 222,5 km op het programma, meteen ook de langste etappe van deze Tour. Op de Belgische nationale feestdag reden onze landgenoten vanaf de start in de vuurlinie, en na een pittige openingsfase zaten er dan ook drie Belgen mee in de vlucht van de dag: Jan Bakelants, Jens Keukeleire en de onvermijdbare Thomas De Gendt. Die laatste trok zo al voor de elfde keer in deze Ronde van Frankrijk in het offensief. Hij mikt duidelijk voluit op de prijs voor de Superstrijdlust. Ook snelle man Boasson Hagen zat in de kopgroep van twintig renners, net zoals onder meer Tony Gallopin, Ben Swift, Sylvain Chavanel, Michael Albasini en Bauke Mollema. Lees ook Matthews steekt zonder ongelukken groen op zak

LIVE: Nervositeit stijgt in de spits van de koers, kan landgenoot de nul van de tabellen vegen?



Speel mee met de Gouden Tour & WIN 100.000 euro aan prijzen! © photo news.