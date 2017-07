Matthews steekt zonder ongelukken groen op zak

XC

21/07/17 - 16u42 Bron: Belga

Michael Matthews (Sunweb) kan de groene trui in de Tour de France alleen nog ontgaan als hij zondag de eindstreep in Parijs niet haalt. De Australiër kan na vandaag officieel niet meer worden ingehaald.

In de negentiende etappe, met een kopgroep van twintig man, gingen de 20 punten tijdens de tussensprint in Banon (na 136,5 kilometer) naar Thomas De Gendt (Lotto Soudal). Matthews heeft zo een onoverbrugbare voorsprong van 160 punten op de nummer twee in het puntenklassement, de Duitser André Greipel (ook Lotto Soudal).



Matthews is de derde Australiër die de groene trui gaat winnen. Robbie McEwen (in 2002, 2004 en 2006) en Baden Cooke (2003) gingen hem voor.