Even paniek in de Tour na bomalarm, maar geen explosieven aangetroffen

Mathieu Goedefroy in Frankrijk

21/07/17 - 11u59

© Mathieu Goedefroy.

Vlak voor de start van de negentiende rit in de Tour de France is de persparking in startdorp Embrun ongeveer een half uur afgesloten na een bomalarm. Er werd een ontmijningsoperatie op het getouw gezet en er werden honden ingeschakeld om de auto's te doorzoeken. Maar er werden geen explosieven aangetroffen.