LIVE: Acht vluchters kiezen het hazenpad, twee landgenoten mee voorin

Vandaag staat de langste rit (222,5 km) in deze Tour de France op het programma. De etappe is er eentje op maat van de vluchters en de Belgen krijgen mogelijk ook een laatste kans om ons land een eerste ritzege te schenken. In het eerste deel van het traject zijn alle ingrediënten aanwezig om een geslaagde ontsnapping uit te bouwen, met hellingen en smalle doortochten door dorpjes. Al kunnen de overgebleven sprinters en hun ploegen misschien nog roet in het eten gooien.

32 jaar geleden dat Belg won op nationale feestdag Met twee Belgen vooraan in het peloton mogen we op onze nationale feestdag zeker niet klagen, maar voor de laatste Belgische zege op 21 juli moeten we al terug naar 1985. Toen mocht Rudy Matthijs zegevieren tidjens de laatste etappe van die Tour.



Peloton geeft niet af Het leek dat de acht vooraan vertrokken waren, maar dat is buiten het peloton gerekend. Het grote pak laat niet zomaar begaan en houdt de vluchters in het vizier op de brede en glooiende wegen. In de spits van de koers blijven ze in het vizier van het peloton. We krijgen een nerveuze beginfase. Ça relance encore à l'avant du peloton, avec la Cofidis, la BMC ou encore la Movistar ! Un début d'étape animé. #TDF2017 pic.twitter.com/ruyM2B1VNZ — Le Gruppetto (@LeGruppetto)

Acht koplopers De acht koplopers hebben een voorsprong van zo'n 20 seconden. Hier alle namen: Petit, Van Keirsbulck, Albasini, Vermote, Burghardt, Rolland, Van Baarle en Bouet.

Ook Van Avermaet weer gegrepen Het is meteen koers in deze extra lange etappe en er wordt gevochten om vooraan post te kunnen vatten. Guillaume Van Keirbsulck en Julien Vermote gaan voor de tweede keer hun kans en vormen samen met heel wat andere renners een mooie kopgroep. Is de vlucht van de dag dan toch vertrokken?

Van Avermaet mee voorin Er lijkt zich dan toch een groepje af te scheiden en er zit een landgenoot bij. Greg Van Avermaet krijgt het gezelschap van Maurits Lammertink, Jay McCarthy, Jasha Sütterlin en Julien Simon.

Peloton geeft niet af Derde keer, goede keer? Nu is het de onvermoeibare Thomas De Gendt die voluit op het gaspedaal stampt. Ook de renner van Lotto-Soudal krijgt niet meteen een vrijgeleide. De Belgen roeren zich wel. C'est parti pour la 19ème étape ! / Stage 19 is on! #TDF2017 pic.twitter.com/REEG4Ega4I — Le Tour de France (@LeTour)

Van Keirsbulck gaat zijn kans Ook de volgende aanval kleurt zwart, geel en rood. Guillaume Van Keirsbulck wil zijn kunstje van weleer herhalen, maar ook hij wordt al snel weer bij de lurven gegrepen. ¿¿¿¿¿¿¿¿¿C'est parti pour 222,5 km jusqu'à Salon de Provence ¿¿ The stage is on #ALLEZALM #TDF2017 — AG2RLM Cyclisme (@AG2RLMCyclisme)

Officiële start: er wordt meteen gedemarreerd De vlag is nog niet naar beneden of daar springt Julien Vermote al weg uit het pak. Hij krijgt heel wat renners mee in zijn zog, maar ze worden al snel terug gegrepen door het pak.

Merckx scherp voor onze landgenoten en de topfavorieten De Belgische renners kunnen niet tevreden zijn met hun prestaties in deze Tour de France. Dat is althans de mening van Eddy Merckx. De Kannibaal was vanmorgen op bezoek in het VIP-dorp in Embrun, waar de 19e rit van deze Tour van start gaat. "Voor mij was het zeker geen grote Tour", vertelt Merckx voor onze camera. "Er is amper iets gebeurd. De kopmannen deden niets anders dan afwachten."



Schitterende Tour voor Sunweb Bij Sunweb knijpen ze zich voorlopig in de arm. Gisteren zorgde Warren Barguil voor een nieuwe zege voor de ploeg waardoor de teller nu op vier staat. Op onderstaande foto staan dan ook twee truien en vier etappezeges verzameld. Michael Matthews (groene trui) en Warren Barguil (bolletjestrui) verdelen de buit evenredig. Roomies ready to protect their jerseys! ¿¿¿#TDF2017 pic.twitter.com/YkEoUUkklh — Team Sunweb (@TeamSunweb)

Schoon volk aan de start Op deze nationale feestdag krijgen we schoon volk aan de start te zien. Niemand minder dan Eddy Merckx, Justine Henin en Herman Van Holsbeeck tekenen present. Ook zij hopen uiteraard op een eerste Belgische zege in deze Tour. Jour de fête nationale !

Nationale feestdag ! #tdf2017 #DestinationParis @rscanderlecht #vanhoolsbeeck #merckx #henin pic.twitter.com/a57lQwMeZz — Team Wanty-Gobert (@TeamWantyGobert) Go !!!!! @LeTour @francetvsport #TDF2017 #VeloClub pic.twitter.com/drR8DUJiuX — Cédric Vasseur (@cedvasseur)

Officieuze start De renners hijsen zich in het zadel onder luid gejuich in Embrun. Ze zetten nu koers naar de officiële start. Benieuwd wie er meteen vandoor gaat straks. Thanks for the replacements @oakley !Back to looking cool... ¿¿¿¿ #TDF2017 #jawbreaker pic.twitter.com/XcUdJaUyVJ — Micha¿ Kwiatkowski (@michalkwiatek)

Krijgen we straks waaiers? De wind staat strak aan de start in Embrun en dan wordt er al meteen over waaiers gepraat. Krijgen we die straks ook te zien in volle finale? Le peloton se dirige vers le sud. Allons-nous voir des bordures ? / The peloton will head south today. Echelon today? #TDF2017 pic.twitter.com/qeCxeBfMrP — Le Tour de France (@LeTour)