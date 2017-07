LIVE: De Gendt pikt tussenspurt mee, Matthews nu virtueel zeker van groen

Door: Mike De Beck

21/07/17 - 15u39

Vandaag staat de langste rit (222,5 km) in deze Tour de France op het programma. De etappe is er eentje op maat van de vluchters en de Belgen krijgen mogelijk ook een laatste kans om ons land een eerste ritzege te schenken. In het eerste deel van het traject zijn alle ingrediënten aanwezig om een geslaagde ontsnapping uit te bouwen, met hellingen en smalle doortochten door dorpjes. Al kunnen de overgebleven sprinters en hun ploegen misschien nog roet in het eten gooien.

Gogl passeer even bij de dokter De Oostenrijker Michael Gogl laat zich even uitzakken tot bij de dokter. Het gaat er gemoedelijk aan toe, dus veel pijn lijkt de renner van Trek-Segafredo niet meteen te hebben. Hij pikt snel weer aan, achteraan het peloton. Lees ook Het geheim achter De Gendts aanvalslust? Een zakje mnm's



Speel mee met de Gouden Tour & WIN 100.000 euro aan prijzen!

De Gendt neemt tussenspurt voor zijn rekening Thomas De Gendt graait nog de buit mee aan de tussenspurt. Onze landgenoot pikt nog 20 punten mee in de strijd om het groen, maar de groene trui is nu virtueel zeker voor Michael Matthews. André Greipel kan de bres met nog twee etappes te gaan niet meer dichten. .@DeGendtThomas wins the sprint ! / remporte le sprint !



> T. De Gendt 20 pts#GreenJersey#TDF2017 pic.twitter.com/aHTasDz2bU — Green Jersey ŠKODA (@Green__Jersey)

Nog 86 km: Sunweb op kop in klassement om prijzengeld Na de etappezege van Warren Barguil gisteren staat Sunweb plots aan de kop in het klassement van het prijzengeld. Met 87.720 euro hebben ze de eerste plaats overgenomen van Quick.Step-Floors (86.160 euro). Marcel Kittel is wel de renner die met 61.190 euro zijn ploeg al het meest heeft opgebracht. #TDF2017 saint etienne les orgues pic.twitter.com/Hrz3kq3M2L — Juliette Bodson (@JulietteBodson)

Cink gaf op door kniepijn Eerder op de dag verdween Ondrej Cink van het wedstrijdtoneel. "De pijn was zo erg dat hij zelfs op het vlakke geen kracht kon zetten", vertelde sportief directeur van Bahrain-Merida Philippe Mauduit.

Nog 102 km: eten geblazen Etenstijd in het peloton dat net door de bevoorradingszone rijdt. Links en rechts worden er etenszakjes uitgedeeld. Het is smullen geblazen.

Froome nog zonder zege Als Chris Froome ook morgen de tijdrit niet wint dan wordt hij straks de eerste geletruidrager sinds Roger Walkowiak in 1956 die in een Ronde van Frankrijk niet op een of twee in de etappes kon belanden. Morgen krijgt de drievoudige Tourwinnaar wel nog een uitgelezen kans in de tijdrit in Marseille. Ondertussen beleven Justine Henin en Eddy Merckx de koers vanuit de volgwagen op de eerste rij. © reuters.

Twee truien voor Sunweb De groene trui en de bolletjestrui zitten stevig om de schouders van de twee renners van Sunweb. Het is pas de vijfde keer dat die twee truien in dezelfde ploeg gaan belanden. Eerder gebeurde dat met Tinkoff in 2016 (groen voor Peter Sagan en bollen voor Rafal Majka), Carrera in 1991 (groen voor Dzamolidine Abduzhaparov en bollen voor Claudio Chiappucci), P.D.M. in 1989 (groen voor Sean Kelly en bollen voor Gert-Jan Theunisse) en uiteindelijk Faema in 1969 (groen en bollen voor Eddy Merckx). © belga.

Nog 124 km: het gaat hard vooraan Ook in het tweede wedstrijduur stokt het tempo niet. Integendeel zelfs, vooraan rijden de vluchters aan een gemiddelde van 44,2 kilometer in dat tweede wedstrijduur. Er wordt dus goed rondgedraaid. C'est l'heure de partager la table avec Christian Prud'homme, Eddy Merckx et Justine Henin ! #tdf2017 pic.twitter.com/IT2uoTJg2G — Team Wanty-Gobert (@TeamWantyGobert)

Matthews straks virtueel zeker van het groen Omdat André Greipel niet mee is in de vlucht van de dag, kan de 'Gorilla' geen punten sprokkelen aan de tussenspurt in Banon. Daardoor kan de groene trui van Michael Matthews niet meer in gevaar komen. Zonder ongelukken is 'Bling' straks dus zeker van zijn groen exemplaar.

Ook Alejandro Valverde is vol aan het revalideren Na Marcel Sieberg is ook de Spaanse renner van Movistar volop bezig aan zijn revalidatie. 'El Imbatido' hield aan een val in de tijdrit op de eerste dag een gebroken knieschijf over. Ondertussen gaat het er klaarblijkelijk veel beter aan toe met Valverde. Aquí seguimos con el trabajo de recuperación ¿¿¿Gracias al @GymLevsport pic.twitter.com/7jODD6TWzh — alejandro valverde (@alejanvalverde)

Ook de fans langs de weg vieren onze nationale feestdag Celebrating the Belgian National Day and #TDF2017 ¿¿ pic.twitter.com/dQuDDOp2pY — Quick-Step Cycling (@quickstepteam)

De Gendt feliciteert Barguil In de strijd om de bolletjestrui is er geen houden aan Warren Barguil. Dat beseft de vluchter van de dag, Thomas De Gendt, ook. "Hij verdient de bolletjestrui. Proficiat met de etappezege", stuurde de renner van Lotto-Soudal gisteren nog de wereld in. .@DeGendtThomas est encore dans l'échappée, quel exemple de fair-play et de combativité ! / Great attitude by T. De Gendt ¿¿ #PrixAntargaz https://t.co/Z2MlVuoGNG — Prix Antargaz (@PrixAntargaz)

Marcel Sieberg al terug op de fiets Hij verscheen woensdag niet meer aan de start van de zeventiende etappe, maar ondertussen gaat het al wat beter met Marcel Sieberg. De Duitse renner van Lotto-Soudal moest met maag-en darmproblemen de handdoek in de ring gooien in de Tour. Nu zit Sieberg al terug op zijn tweewieler. Back on the bike, not 100% recovered but ready for a little ride #myspeedmytempo pic.twitter.com/UzuheXTRTj — Marcel Sieberg (@MarcelSieberg)

Timo Roosen geeft op De 24-jarige renner van LottoNL-Jumbo geeft er de brui aan in deze negetiende etappe. Dylan Groenewegen moet het straks dus zonder zijn landgenoot doen. ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿#TDF2017¿¿¿¿ pic.twitter.com/jVAwNwIQVy — CyclingHub (@CyclingHubTV)

Gezapig tempo in het peloton In het grote pak gaat de riem er even af. Team Sky leidt de debatten, maar echt snel gaat het niet in het peloton. De voorsprong van de 20 vooraan loopt dan ook op tot zo'n zes minuten. With the sprinters' teams participating in the Break and no-one helping Sky control the Peloton, the gap is up to 6'45".#TDFdata pic.twitter.com/Nl8tLs1kYq — letourdata (@letourdata)

Elf ploegen al aan het feest Maar liefst elf ploegen mochten al pronken met de zegeruiker in deze Ronde van Frankrijk. Quick.Step blijft met de vijf overwinningen van Marcel Kittel glansrijk op kop en wordt gevolgd door Sunweb met vier zeges.

Nog 174 km: snel eerste koersuur Dat de vluchters het moeilijk hadden om weg te springen is ook te zien aan het gemiddelde. In het eerste koersuur hebben de renners 42,4 kilometer afgewerkt. 104. Tour de France 2017

Stage 19#TdF2017 #TourdeFrance pic.twitter.com/U5SUNFELp6 — TdF2017 (@Albatross_Sport)

De Gendt voor de superstrijdlust Het begint zo stilaan dagelijkse kost te worden: De Gendt die mee vooraan zit in de vlucht van de dag. De avonturier van Lotto-Soudal heeft dan ook de prijs van de superstrijdlust voor ogen. Goed voor een premie van 20.000 euro in Parijs. #TDF2017 A group of about twenty riders has established, including @DeGendtThomas and @tonygallopin! They already have one minute advantage! — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal)

Nog 178 km: de twintig namen Voor de volledigheid geven we de 20 namen van de vlucht van de dag mee. Jan Bakelants (AG2R-La Mondiale), Daniele Bennati (Movistar), Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Ben Swift (UAE), Rudy Molard (FDJ), Michael Albasini en Jens Keukeleire (Orica), Edvald Boasson Hagen (Dimension Data), Gianluca Brambilla (Quick Step), Robert Kiserlovski (Katusha), Thomas De Gendt en Tony Gallopin (Lotto-Soudal), Nikias Arndt (Sunweb), Julien Simon (Cofidis), Lilian Calmejane, Sylvain Chavanel en Romain Sicard (Direct Energie), Elie Gesbert, Romain Hardy en Pierre-Luc Périchon (Fortuneo-Oscaro). 20 coureurs ont fini par se dégager / 20 riders finally managed to get out #TDF2017 pic.twitter.com/AWVkvLnGR2 — Le Tour de France (@LeTour)

Het gaat weer bergop Vooraan zijn ze opnieuw aan het klimmen op de Côte de Bréziers. Opnieuw een beklimming van derde categorie. De voorsprong: 3'45".

Drie landgenoten mee vooraan Ook onze twee zuiderburen worden opnieuw opgeslokt door het peloton, maar er ontstaat vrijwel meteen een nieuwe kopgroep. En daar zit muziek in. Onder meer Jan Bakelants, Jens Keukeleire en hoe kan het ook anders Thomas De Gendt zitten in de grote kopgroep. Het peloton laat nu toch begaan waardoor de voorsprong al oploopt tot iets minder dan twee minuten. .@blingmatthews relaxed in the bunch ! / M. Matthews en tout décontraction dans le peloton ! ¿¿#GreenJersey#TDF2017 pic.twitter.com/067coRRZAe — Green Jersey ŠKODA (@Green__Jersey)

Twee Fransen in de voorlinie Dan proberen de Fransen het maar een keer. Elie Gesbert, de jongste renner in het peloton, trekt samen met Lilian Calmejane (al ritwinnaar in deze Tour) op avontuur. Ook hier krijgen de twee Franse krijgers maar een voorgift van zo'n 25 seconden. Happy National Day, Belgium! pic.twitter.com/QghbAvcVOx — Quick-Step Cycling (@quickstepteam)

Frankrijk boven op Col Lebraut Op de top van de Col Lebraut grijpt Romain Sicard de premie en twee punten in de strijd om de bolletjestrui mee. Pierre Rolland neemt het overige punt voor zijn rekening terwijl Elie Gesbert de Franse top drie afsluit.

Ondrej Cink geeft op De Tsjech van Bahrain-Merida geeft er de brui aan. Hij is nog maar toe aan zijn eerste jaar als prof, want in het verleden was hij eerder als mountainbiker aan het werk. Personne ne parvient à sortir / Nobody manages to get out of the back #TDF2017 pic.twitter.com/nnE0qB3rdN — Le Tour de France (@LeTour)

Het is vechten om weg te springen Op zo'n twee kilometer van de top worden de acht avonturiers opgeslokt door het grote pak. Ze kunnen zo opnieuw beginnen. Wie durft het aan en krijgt een vrijgeleide van het peloton? Voorlopig is dat voor niemand het geval.

Meteen klimmen geblazen De voorsprong van de acht vooraan smelt als sneeuw voor de zon. Met nog tien seconden voor het peloton zijn ze alvast aan het klimmen op de Col Lebraut. De acht vluchters staan op het punt om weer ingerekend te worden, tenminste als het peloton daar zin in heeft.

32 jaar geleden dat Belg won op nationale feestdag Met twee Belgen vooraan in het peloton mogen we op onze nationale feestdag zeker niet klagen, maar voor de laatste Belgische zege op 21 juli moeten we al terug naar 1985. Toen mocht Rudy Matthijs zegevieren tidjens de laatste etappe van die Tour. Thomas De Gendt reed in deze Tour al vaak in de aanval. Doet hij dat vandaag opnieuw? © photo news.

Peloton geeft niet af Het leek dat de acht vooraan vertrokken waren, maar dat is buiten het peloton gerekend. Het grote pak laat niet zomaar begaan en houdt de vluchters in het vizier op de brede en glooiende wegen. In de spits van de koers blijven ze in het vizier van het peloton. We krijgen een nerveuze beginfase. Ça relance encore à l'avant du peloton, avec la Cofidis, la BMC ou encore la Movistar ! Un début d'étape animé. #TDF2017 pic.twitter.com/ruyM2B1VNZ — Le Gruppetto (@LeGruppetto)

Acht koplopers De acht koplopers hebben een voorsprong van zo'n 20 seconden. Hier alle namen: Petit, Van Keirsbulck, Albasini, Vermote, Burghardt, Rolland, Van Baarle en Bouet.

Ook Van Avermaet weer gegrepen Het is meteen koers in deze extra lange etappe en er wordt gevochten om vooraan post te kunnen vatten. Guillaume Van Keirbsulck en Julien Vermote gaan voor de tweede keer hun kans en vormen samen met heel wat andere renners een mooie kopgroep. Is de vlucht van de dag dan toch vertrokken?

Van Avermaet mee voorin Er lijkt zich dan toch een groepje af te scheiden en er zit een landgenoot bij. Greg Van Avermaet krijgt het gezelschap van Maurits Lammertink, Jay McCarthy, Jasha Sütterlin en Julien Simon.

Peloton geeft niet af Derde keer, goede keer? Nu is het de onvermoeibare Thomas De Gendt die voluit op het gaspedaal stampt. Ook de renner van Lotto-Soudal krijgt niet meteen een vrijgeleide. De Belgen roeren zich wel. C'est parti pour la 19ème étape ! / Stage 19 is on! #TDF2017 pic.twitter.com/REEG4Ega4I — Le Tour de France (@LeTour)

Van Keirsbulck gaat zijn kans Ook de volgende aanval kleurt zwart, geel en rood. Guillaume Van Keirsbulck wil zijn kunstje van weleer herhalen, maar ook hij wordt al snel weer bij de lurven gegrepen. ¿¿¿¿¿¿¿¿¿C'est parti pour 222,5 km jusqu'à Salon de Provence ¿¿ The stage is on #ALLEZALM #TDF2017 — AG2RLM Cyclisme (@AG2RLMCyclisme)

Officiële start: er wordt meteen gedemarreerd De vlag is nog niet naar beneden of daar springt Julien Vermote al weg uit het pak. Hij krijgt heel wat renners mee in zijn zog, maar ze worden al snel terug gegrepen door het pak.

Merckx scherp voor onze landgenoten en de topfavorieten De Belgische renners kunnen niet tevreden zijn met hun prestaties in deze Tour de France. Dat is althans de mening van Eddy Merckx. De Kannibaal was vanmorgen op bezoek in het VIP-dorp in Embrun, waar de 19e rit van deze Tour van start gaat. "Voor mij was het zeker geen grote Tour", vertelt Merckx voor onze camera. "Er is amper iets gebeurd. De kopmannen deden niets anders dan afwachten."



Lees het volledige verhaal hier.

Schitterende Tour voor Sunweb Bij Sunweb knijpen ze zich voorlopig in de arm. Gisteren zorgde Warren Barguil voor een nieuwe zege voor de ploeg waardoor de teller nu op vier staat. Op onderstaande foto staan dan ook twee truien en vier etappezeges verzameld. Michael Matthews (groene trui) en Warren Barguil (bolletjestrui) verdelen de buit evenredig. Roomies ready to protect their jerseys! ¿¿¿#TDF2017 pic.twitter.com/YkEoUUkklh — Team Sunweb (@TeamSunweb)

Schoon volk aan de start Op deze nationale feestdag krijgen we schoon volk aan de start te zien. Niemand minder dan Eddy Merckx, Justine Henin en Herman Van Holsbeeck tekenen present. Ook zij hopen uiteraard op een eerste Belgische zege in deze Tour. Jour de fête nationale !

Nationale feestdag ! #tdf2017 #DestinationParis @rscanderlecht #vanhoolsbeeck #merckx #henin pic.twitter.com/a57lQwMeZz — Team Wanty-Gobert (@TeamWantyGobert) Go !!!!! @LeTour @francetvsport #TDF2017 #VeloClub pic.twitter.com/drR8DUJiuX — Cédric Vasseur (@cedvasseur)

Officieuze start De renners hijsen zich in het zadel onder luid gejuich in Embrun. Ze zetten nu koers naar de officiële start. Benieuwd wie er meteen vandoor gaat straks. Thanks for the replacements @oakley !Back to looking cool... ¿¿¿¿ #TDF2017 #jawbreaker pic.twitter.com/XcUdJaUyVJ — Micha¿ Kwiatkowski (@michalkwiatek)

Krijgen we straks waaiers? De wind staat strak aan de start in Embrun en dan wordt er al meteen over waaiers gepraat. Krijgen we die straks ook te zien in volle finale? Le peloton se dirige vers le sud. Allons-nous voir des bordures ? / The peloton will head south today. Echelon today? #TDF2017 pic.twitter.com/qeCxeBfMrP — Le Tour de France (@LeTour)