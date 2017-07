Door: redactie

21/07/17 - 09u26

Vandaag staat de langste rit (222,5 km) in deze Tour de France op het programma. De etappe is er eentje op maat van de vluchters en de Belgen krijgen mogelijk ook een laatste kans om ons land op een eerste ritzege te schenken. In het eerste deel van het traject zijn alle ingrediënten aanwezig om een geslaagde ontsnapping uit te bouwen, met hellingen en smalle doortochten door dorpjes. Al kunnen de overgebleven sprinters en hun ploegen misschien nog roet in het eten gooien.