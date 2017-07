Het geheim achter De Gendts aanvalslust? Een zakje mnm's

Dries Mombert

20/07/17 - 23u06

© photo news.

Tour de France Thomas De Gendt heeft zich vandaag nog maar eens in de aanval getoond. De Semmerzakenaar van Lotto-Soudal kreeg met Benoot, Gallopin en Roelandts ook enkele ploeggenoten mee. Het noopte De Gendt na de wedstrijd meteen tot een mopje op Twitter.

Dag na dag zien we Thomas De Gendt in de aanval trekken tijdens deze Tour. De renner van Lotto-Soudal is niet weg te slaan bij de koplopers uit de wedstrijd en hoopt in Parijs eindelijk eens de Prijs voor de Superstrijdlust in de wacht te slepen.



Met de stevige concurrentie van Warren Barguil belooft een eindoverwinning in het aanvallersklassement geen sinecure te worden. Al zou De Gendt met een stevig zakje mnm's al aardig op weg geholpen worden om morgen opnieuw van leer te trekken.



De baroudeur tweette vanavond na de wedstrijd doodleuk dat Jürgen Roelandts gisteren aan zijn mnm's zat. En die legden zijn ploeggenoot duidelijk geen windeieren. Roelandts trok voor het eerst mee in de aanval, tot groot jolijt van een grappende De Gendt.