Ook bij de vrouwen gaat het hard: Van Vleuten knalt het steilste stuk van de Izoard sneller op dan een rist mannelijke collega's

Dries Mombert

20/07/17 - 21u58

Tour de France Annemiek van Vleuten heeft de etappe naar de Izoard in La Course gewonnen. De Nederlandse zette wereldkampioene Lizzie Deignan met bravoure op achterstand en dat deed Van Vleuten niet zomaar. Een blik op Strava leert ons dat de Nederlandse de laatste vijf kilometer op de Izoard sneller aandeed dan tal van haar mannelijke collega's.

Het is vaste kost voor veel wielertoeristen. Na elke rit even de tijden op bepaalde stroken checken om dan te vergelijken met collega-renners. Ook in het profpeloton wordt wel eens gekeken en vergeleken, en wat blijkt... Annemiek van Vleuten geeft de meerderheid van haar mannelijke tegenhangers het nakijken.



Op de laatste vijf kilometer van de Izoard liet de winnares van La Course een tijd opmeten van 15'34". Daarmee moet de Nederlandse enkel Warren Barguil laten voorgaan. De Fransman van Team Sunweb is met 13'51" buiten categorie, maar Romain Bardet moet met 15'43" wel 9 seconden toegeven op Van Vleuten.



Niet alle renners delen hun gegevens op Strava. Over de tijden van Froome, Landa en Uran is niets bekend. Ook de bovengenoemde tijd van Bardet is afkomstig van een verkenningstocht. Maar met een betere tijd dan onder meer Caruso (vandaag goed voor een 27e plaats en een klimtijd van 15'54") blijft het toch een straf staaltje klimwerk van Van Vleuten.